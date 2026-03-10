Ausgleich in der 98. - Barsinghausen verspielt Heimsieg

– Foto: Marwin Wolf

Der TSV Barsinghausen hat am 22. Spieltag der Landesliga Hannover gegen die SSG Halvestorf-Herkendorf 3:3 gespielt. Die Gastgeber lagen zweimal mit zwei Treffern vorne, mussten jedoch in der 90.+8 Minute noch den Ausgleich hinnehmen. Entsprechend groß war die Enttäuschung beim TSV.

Nach dem Seitenwechsel stellte Barsinghausen den alten Abstand wieder her. Tobias Kienlin traf in der 54. Minute zum 3:1. Teammanager Marvin Körber sah seine Mannschaft lange auf einem guten Weg. „Über mehr als 70 Minuten haben wir wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht und hatten auch einige Chancen, um das Ergebnis höher zu schrauben“, sagte Körber. „Halvestorf ist mit seinen schnellen Stürmern immer gefährlich. Wir haben eigentlich alles so gut wegverteidigt, dass wir nicht viele Chancen zugelassen haben.“

Barsinghausen erwischte einen starken Start. In der achten Minute traf Justus Störmer zur Führung. Wenig später erhöhte Angelos Livas per Foulelfmeter auf 2:0. Die Gastgeber bestimmten große Teile der Partie, ehe Robin Tegtmeyer kurz vor der Pause in der 42. Minute auf 1:2 verkürzte.

In der Schlussphase kam die SSG Halvestorf-Herkendorf jedoch noch einmal zurück. Tim Bartelt verkürzte in der 70. Minute auf 2:3 aus Sicht der Gäste. Barsinghausen verteidigte die Führung lange, ehe Bartelt in der 90.+8 Minute den Ausgleich erzielte. Körber sprach anschließend von verlorenen Punkten. „Das sind verschenkte Punkte. Die drei Punkte hätten wir natürlich gerne mitgenommen.“

Besonders der Zeitpunkt des Gegentreffers sorgte für zusätzlichen Unmut. „Mit einer 2:0-Führung und einer 3:1-Führung zu Hause ist es unser Anspruch, das Spiel über die Bühne zu bringen. Wenn man dann noch in der 98. Minute ein Gegentor kassiert, obwohl nur fünf Minuten Nachspielzeit angezeigt waren, ist das irgendwie so ein bisschen die Kirsche auf der Sahnetorte.“ Auch die Entstehung des Treffers thematisierte er. „Das 3:3 fällt dann aus einem Freistoß von der Mittellinie. Das darf uns natürlich nicht passieren, darüber sind wir echt enttäuscht.“

Trotz der Enttäuschung ordnete Körber das Ergebnis ein. „Es ist das vierte Spiel in Folge ohne Niederlage, auch das ist grundsätzlich in Ordnung.“ Der Blick richtet sich bereits auf die nächste Aufgabe. „Am Sonntag fahren wir zu Iraklis mit dem Ziel, dort etwas mitzunehmen. Das Spiel gegen die gut besetzten Halvestorfer hat gezeigt, dass wir in jedem Spiel etwas holen können.“

Der Teammanager machte zugleich deutlich, worauf es in den kommenden Wochen ankommt. „Uns ist bewusst, dass wir noch Punkte holen müssen, um unser Ziel, den Klassenerhalt, zu erreichen. Wir glauben aber auch, dass wir die Qualität haben, die nötigen Punkte so schnell wie möglich einzutüten.“ Barsinghausen bleibt damit auf Tabellenplatz neun, während die Gäste um einen Rang klettern und die direkten Abstiegsplätze verlassen. Beide Teams trennen weiterhin zehn Punkte.