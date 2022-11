Ausgleich in der 95. Minute

In einem sehr hitzigen Spiel welches hin und her ging merkte man von der ersten Minute das beide Mannschaften einen guten Lauf haben. Beide Mannschaften spielten sehr diszipliniert und so endete die erste Halbzeit 0:0.

In der Halbzeit ging Schwefingen dann mit 2:0 in Führung. Den Anschlusstreffer erzielte L. Krämer in der 85. Minute. Vorangegangen war bereits eine längere Druckphase der Mannschaft. Den viel umjubelten Ausgleich erzielte M. Veer in der 95. Minute. Wieder eine super Leistung der Jungs die damit ihre Serie der ungeschlagenen Spiele auf 5 ausbauen konnte!