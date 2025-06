Ausgleich fällt kurz vor Schluss

Ist der TuS Chlodwig Zülpich ein Angstgegner des Fußball-Landesligisten SV Eilendorf? Auch im Rückspiel reichte es für die Gastgeber nicht zu einem Sieg. Trotz Führung zu einem sehr günstigen Zeitpunkt (44.) musste sich das Team von der Halfenstraße mit einem Remis zufrieden geben. Ärgerlich für die Hausherren war sicherlich, dass der Ausgleich erst in der vorletzten Spielminute fiel.

Auf Vorlage von Felix Faure hatte Dominik Spies (89.) nach einer Ecke getroffen. Im Hinspiel beim Aufsteiger hatte sich der SVE noch glatt „einmachen“ lassen. Die Aachener Gäste reisten mit einem 0:3 wieder nach Hause. Dabei hatte der starke Neuling bereits zur Pause mit Treffern in der 9., 29. Und 41. Minute den Endstand fest gemacht. Trainer Jasmin Muhovic und seine Eilendorfer hatten zuletzt Viktoria Arnoldsweiler mit 6:1 auf deren Gelände demontiert und traten mit der Empfehlung von vier Siegen in Folge an.

Spieltext SV Eilendorf - Zülpich