Ausgleich "aus dem Nichts": Pipinsried punktet in Kirchanschöring

Das Wetter meinte es gut mit den Fußballern und den zahlreichen Zuschauern: Es regnete vor dem Spiel und nach dem Spiel, aber während der 90 Minuten Spielzeit blieb es trocken, teilweise zeigte sich sogar die Sonne am ansonsten so verregneten Samstag. Entsprechend gut gelaunt und konzentriert kamen die Pipinsrieder aus den Startlöchern, sie übernahmen das Kommando.

Mit einer durchwachsenen Leistung ist der Fußball-Bayernligist FC Pipinsried in die neue Saison gestartet. Beim heimstarken SV Kirchanschöring reichte es am Samstag vor über 500 Zuschauern zu einem 1:1-Unentschieden – ein Ergebnis, mit dem beide Teams leben können.

Bereits in der 1. Minute sorgte Mario Götzendörfer für das erste Ausrufezeichen, sein Schuss aus 18 Metern ging knapp übers Tor. Wenige Minuten später zielte FC-Stürmer Nico Karger zu genau, sein geschlenzter Schuss strich nur um Zentimeter am rechten Pfosten vorbei. Kurz danach hatte erneut Nico Karger die Führung auf dem Fuß, doch Kirchanschörings Keeper Egon Weber reagierte aufmerksam. Nachdem FCP-Neuzugang Tobias Schröck im Anschluss an eine Ecke aus dem Gewühl heraus den Ball am Kasten vorbeisetzte, kam Kirchanschöring besser ins Spiel, die Anfangseuphorie der Pipinsrieder verebbte.

Torloses Remis zur Pause in Kirchanschöring

In der Folge plätscherte das Spiel etwas dahin, der Gastgeber war nun auch im Spiel, ohne sich jedoch große Torchancen zu erarbeiten. Entsprechend gingen die Teams mit einem torlosen Remis in die Halbzeit.

Da muss irgendetwas im Tee gewesen sein, denn die Pipinsrieder kamen geradezu schlafmützig wieder auf den Platz. Die Quittung gab es dann in Form des 0:1 durch SVK-Stürmer Marco Schmitzberger in der 49. Minute. In der Folge kam der Gast aus Pipinsried überhaupt nicht aus dem Quark, Fehlpässe am Fließband bestimmten das Spiel der Gäste. Das Match war nun endgültig in der Hand des SVK, der allerdings es versäumte, den Sack zuzumachen. Großchancen waren aber erneut Mangelware.

Konjuhi trifft nach Götzendorfer-Flanke zum Ausgleich für den FC Pipinsried

In der 80. Minute sorgte dann der Pipinsrieder Stürmer Valdrin Konjuhi auf Flanke von Mario Götzendörfer per Kopf für den Ausgleich. „Das Tor kam für uns praktisch aus dem Nichts“, räumte FCP-Trainer Sepp Steinberger nach dem Spiel ein. „Am Ende nehmen wir den Punkt mit aus Kirchanschöring – was uns ja letzte Saison nicht gelungen ist.“ In der vergangenen Saison hatte der FCP zwei Niederlagen (0:2, 0:1) gegen Kirchanschöring einstecken müssen.

Unter dem Strich bleibt die Erkenntnis, dass eine starke Anfangs- und eine gute Schlussphase nicht ausreichen, um in Kirchanschöring erfolgreich zu sein. Die Pipinsrieder bissen sich immer wieder an der Fünfer-Abwehrkette des Gastgebers die Zähne aus. „Wir dürfen nicht so viele Wellentäler in unserem Spiel haben und müssen mal unsere Stärken durchziehen“ resümierte der Sportliche Leiter des FCP, Johannes Müller. „Klar, hier in Kirchanschöring ist es nie leicht, trotzdem brauchen wir mehr Konstanz in unserem Spiel, das auch mehr Vertikalität braucht.“