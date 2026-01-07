Ausgleich als Antwort auf frühen Dämpfer

Der VfL Wolfsburg hat sein Trainingslager in Portugal mit einem Remis abgeschlossen. Im einzigen Testspiel in Lissabon kam der Bundesligist am Dienstagmittag gegen den portugiesischen Erstligisten CF Estrela Amadora zu einem 1:1 (1:1). Nach einem frühen Gegentor fand die Mannschaft eine stabile Antwort, verpasste es im weiteren Verlauf jedoch, ihre Phasen der Überlegenheit in einen Sieg umzumünzen.
Die Wölfe begannen mit viel Ballbesitz und suchten früh die Ordnung im eigenen Spiel. Estrela Amadora agierte abwartend und setzte auf schnelle Umschaltmomente – ein Ansatz, der in der 14. Minute aufging. Nach einer unübersichtlichen Szene im Wolfsburger Strafraum schloss Leandro Antonetti präzise ins lange Eck ab und brachte den portugiesischen Erstligisten in Führung.
Der Rückstand veränderte die Statik der Partie kaum. Wolfsburg blieb tonangebend, ließ den Ball geduldig laufen und erhöhte Schritt für Schritt den Druck. Ein Kopfballtreffer von Konstantinos Koulierakis wurde wegen Abseits aberkannt, ehe die Bemühungen belohnt wurden: Mattias Svanberg tauchte nach einer Kombination über die linke Seite im Rückraum auf und glich in der 31. Minute verdient aus.
Bis zur Pause erspielte sich der VfL weitere Möglichkeiten. Patrick Wimmer und Dzenan Pejcinovic kamen in aussichtsreiche Abschlusspositionen, doch die letzte Konsequenz im Abschluss fehlte. So ging es trotz spielerischer Vorteile mit einem Unentschieden in die Kabine.
Nach dem Seitenwechsel stellte Trainer Daniel Bauer komplett um. Mehrere U19-Spieler erhielten Einsatzzeit, was dem Spiel vorübergehend den Rhythmus nahm. Estrela Amadora gewann nun etwas mehr Spielanteile, ohne zunächst zwingend zu werden. Torchancen blieben Mangelware, die Partie verlagerte sich zunehmend ins Mittelfeld.
In der Schlussphase nahm das Tempo noch einmal zu. Jovane traf für die Portugiesen die Latte, wenig später scheiterte Kevin Paredes bei seinem Comeback nach langer Verletzungspause ebenfalls am Aluminium. Auch ein später Ballverlust des VfL blieb ohne Folgen, da Torhüter Jakub Zielinski aufmerksam reagierte.
Unterm Strich stand ein lehrreicher Test, bei dem weniger das Resultat als die Eindrücke zählten. Wolfsburg zeigte in der ersten Hälfte Struktur und Spielkontrolle, offenbarte aber auch Verbesserungspotenzial in der Chancenverwertung. Gleichzeitig nutzte der Trainerstab die Partie, um Nachwuchsspielern Verantwortung zu geben. Das Trainingslager endet damit ohne Sieg – aber mit wertvollen Erkenntnissen für die kommenden Aufgaben.