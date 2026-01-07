– Foto: Jörn Kutschmann

Ausgleich als Antwort auf frühen Dämpfer VfL Wolfsburg beendet Trainingslager in Lissabon mit 1:1 gegen Estrela Amadora

Der VfL Wolfsburg hat sein Trainingslager in Portugal mit einem Remis abgeschlossen. Im einzigen Testspiel in Lissabon kam der Bundesligist am Dienstagmittag gegen den portugiesischen Erstligisten CF Estrela Amadora zu einem 1:1 (1:1). Nach einem frühen Gegentor fand die Mannschaft eine stabile Antwort, verpasste es im weiteren Verlauf jedoch, ihre Phasen der Überlegenheit in einen Sieg umzumünzen.

Die Wölfe begannen mit viel Ballbesitz und suchten früh die Ordnung im eigenen Spiel. Estrela Amadora agierte abwartend und setzte auf schnelle Umschaltmomente – ein Ansatz, der in der 14. Minute aufging. Nach einer unübersichtlichen Szene im Wolfsburger Strafraum schloss Leandro Antonetti präzise ins lange Eck ab und brachte den portugiesischen Erstligisten in Führung. Der Rückstand veränderte die Statik der Partie kaum. Wolfsburg blieb tonangebend, ließ den Ball geduldig laufen und erhöhte Schritt für Schritt den Druck. Ein Kopfballtreffer von Konstantinos Koulierakis wurde wegen Abseits aberkannt, ehe die Bemühungen belohnt wurden: Mattias Svanberg tauchte nach einer Kombination über die linke Seite im Rückraum auf und glich in der 31. Minute verdient aus.

Chancen bleiben ungenutzt Bis zur Pause erspielte sich der VfL weitere Möglichkeiten. Patrick Wimmer und Dzenan Pejcinovic kamen in aussichtsreiche Abschlusspositionen, doch die letzte Konsequenz im Abschluss fehlte. So ging es trotz spielerischer Vorteile mit einem Unentschieden in die Kabine.