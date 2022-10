Ausgewogener Konkurrenzkampf bei Ingelheim Ingelheimer Bezirksliga-Fußballer erwarten am Sonntag den VfL Gundersheim

INGELHEIM. Drei Partien haben die Bezirksliga-Fußballer der Spvgg. Ingelheim in dieser Runde bislang verloren – genauso viel wie ihr kommender Gegner VfL Gundersheim. Dennoch ist die Elf vom Blumengarten am Sonntag (15 Uhr) fraglos Favorit gegen das Team aus der Alzeyer Kante.

Denn die Ingelheimer haben fünf Dreier mehr als der VfL eingefahren. Dazu elf Tore mehr geschossen. Und elf weniger kassiert. Auf die Frage, ob ihm gegen Gundersheim auch ein dreckiges 1:0 reichen würde oder ob er eine permanente spielerische Weiterentwicklung sehen will, antwortet Cheftrainer Matthias Güldener: „Natürlich wollen wir auch eine Weiterentwicklung sehen – aber am Ende ist Fußball ein Ergebnissport. Wir gehen in jedes Spiel, um es zu gewinnen.“