Ausgewiesener Fachmann: Georg Sewald wird Co-Trainer in Hankofen

Georg Sewald (Mitte) wird in Hankofen vom Sportlichen Leiter Richard Maierhofer (li.) und Cheftrainer Tobias Beck begrüßt. – Foto: Verein

Die SpVgg Hankofen-Hailing war nach dem Abgang des spielenden Co-Trainers Patrick Choroba zum 1. FC Passau noch auf der Suche nach einem Assistenzcoach. Nun ist der Bayernligist fündig geworden: Georg Sewald rückt an die Seite von Cheftrainer Tobias Beck und komplettiert damit das Trainerteam um Maxi Fellinger (Videonanalyse) und Adrian Serowiec (Torwarttrainer).

Der 46-jährige Sewald ist im oberbayerischen Haiming nahe Burghausen zuhause, aber Fußballkennern in Niederbayern sollte der ehemalige Trainer der SpVgg Landshut auch von seinem Engagement beim FC Wallersdorf während der Saison 2010/2011 ein Begriff sein. Vor allem aber auch renommierte Rottal-Vereine wie den ASCK Simbach, den SSV Eggenfelden und die DJK-TSV Dietfurt betreute Georg Sewald bereits. Stationen beim TSV Vilsbiburg und dem SV Schalding-Heining, sowie Aufgaben im Damenbereich (SV Frauenbiburg, DJK-SV Geratskirchen) runden das Gesamtprofil des Neu-Hankofeners ab.

"Georg ist positiv fußballverrückt und hat sich sehr für die Aufgabe bei uns interessiert. Als Spieler und Trainer hat er bereits viel gesehen. Trotzdem geht er an die Dinge sehr innovativ heran. Wir setzen darauf, dass sich für beide Seiten eine Win-Win-Situation ergibt", sagt Hankofens Fußballchef Richard Maierhofer. "

"Hankofen hat sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt und große Erfolge feiern dürfen. Dass ich nun aktiv bei den Dorfbuam mitwirken darf, sehe ich als große Ehre. Ich freue mich darauf in diesem professionellen Umfeld mit der Mannschaft arbeiten zu dürfen", spürt man bei den Aussagen von Georg Sewald, dass er richtig Lust auf die Aufgabe bei den "Dorfbuam" hat.