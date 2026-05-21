Ausgeträumt?

– Foto: Jörn Kutschmann

Also natürlich nur, wenn man nicht am Steuer sitzt.

Kennt ihr das, wenn man im Auto so kurz vor dem Eindösen ist?

Ich habe dann meistens ziemliche Kopfschmerzen und brauche ein paar Minuten, um mit meinem Kreislauf wieder klarzukommen.

In dieser Phase, in der man noch nicht ganz schläft, aber auch nicht mehr wirklich wach ist, träumt man oft die dollsten Sachen. Aber es reicht eine zu scharf gefahrene Kurve, ein zu starkes Bremsen oder eine Bodenwelle und man ist wieder wach.

Heute hatte ich so einen Moment … allerdings ohne Kopfschmerzen und Kreislaufprobleme.

Und sogar ohne Auto.

Aber vorher stand noch das wichtige Spiel der Ama Zwee gegen den FCK Frohnau auf dem Plan.

Die Gäste aus dem Norden Berlins kamen mit gerade mal sieben Punkten auf der Habenseite an den August-Bier-Platz.

Kein Grund, sie zu unterschätzen. Drei dieser Punkte holten sie nämlich gegen die Ama Zwee.

Seitdem ist allerdings viel passiert und von den Spielern, die damals an der Heidenheimer Straße verloren hatten, steht fast niemand mehr für Hertha unter der Fahne.

Und beim Thema Fahne:

Es tat im Fanherzen schon richtig weh zu sehen, wie viele Fahnen zerfetzt oder kaum noch existent auf dem blau-weißen Trikot klebten. Tendenziell neue Ausrüstung hin oder her.

Diese Fahne steht wie nichts anderes für Hertha BSC. Ist denn da niemand, der im Vorfeld mal auf die Trikots guckt und sich sagt: „Könnte man mal fix ’ne neue, schöne Fahne draufbügeln“? So kann sich doch keine Hertha-Mannschaft präsentieren.

Wenigstens sah das, was auf dem Platz passierte, recht ordentlich aus.

Jedenfalls nach einer dicken Vierfachchance für Frohnau nach wenigen Sekunden Spieldauer.

Danach übernahm die Hertha mehr und mehr das Ruder und brachte den Ball im ersten Durchgang auch dreimal im Gehäuse des FCK unter. Leider war man nach dem dritten Treffer wohl etwas übereuphorisch und vernachlässigte die Defensive so sehr, dass Frohnau zum 3:1 herankam.

Dann war Pause und ich testete direkt, ob dieses Mal die WCs offen waren.

Sie waren es und ich werte das als kleinen Erfolg des in der letzten Woche stattgefundenen Fan-Dialogs zwischen Vorstand, Fans und Mannschaft.

Leider war meine Einladung dazu offenbar verloren gegangen und so musste ich die besprochenen Dinge aus zweiter Hand erfahren.

Sehr schade. Ich hätte gerne an diesem Dialog teilgenommen, hatte aber zu kurzfristig davon erfahren. Eigentlich verwunderlich, wo doch die Kommunikationswege sonst sehr zuverlässig sind.

Zuverlässig waren auf jeden Fall die Spieler der Ama Zwee zu Beginn des zweiten Spielabschnitts und führten ziemlich schnell mit 5:1.

Dann jedoch nahm man offenbar zwei oder drei Gänge raus und ließ Frohnau bis auf 5:4 herankommen.

Am Ende reichte es für drei ganz wichtige Punkte.

Leider spielten alle im Keller gegen Hertha und so bedarf es noch eines Dreiers, um die Klasse ganz sicher zu halten.

Als ich das Olympiagelände verlassen wollte folgte mein „ich döse im Auto ein“-Moment und ich sah die vom Teilzeitassi selbst gebastelte Anzeigetafel am August-Bier-Platz hängen.

Ich sah soziale Netzwerke, in denen Spieler nicht einfach das Wasserzeichen aus meinen Bildern geschnitten hatten und ich träumte von irgendetwas, das die letzten fünf Jahre rechtfertigte.

Dann stolperte ich über eine Geschwindigkeitshuppel und war wieder wach.

Die Anzeigetafel verrottete nach wie vor im Keller, weil wir keine Möglichkeit haben, sie für jedes Heimspiel aufs Olympiagelände zu befördern.

Das mit dem Job bei Hertha hatte nicht geklappt und nun stand ich da: der Hauptjob mit reduzierten Stunden, um Berichte, Videos, Bilder etc. für die Ama Zwee immer zeitnah erledigt zu haben und die Frage: wofür?

Ich habe das hier nie gemacht, um im Mittelpunkt zu stehen oder gar etwas dafür zu bekommen.

Aber wenn man dann sieht, wie andere Fotografen in anderen Vereinen phasenweise so honoriert werden, ist das schon etwas, was einen zum Grübeln bringt.

Meine Firma will mich befördern und mir damit auch wieder eine Vollzeitstelle anbieten, einige Vereine haben meine Dienste für nächste Saison angefragt, Dungoppaps nimmt viel Zeit in Anspruch, die 7er Ü40 von Hertha braucht meine nicht vorhandenen Fähigkeiten auf dem Platz und letztendlich will die Familie auch manchmal etwas Aufmerksamkeit.

Was habe ich da noch für Argumente, um mit den Ama Zwee unterwegs zu sein, wenn ich nicht mal rechtzeitig vom Fan-Dialog erfahre?

Und alles, was jetzt käme, hätte immer den Nachgeschmack, dass es nur wegen dieses Textes hier kommt.

Und selbst wenn die kommende Saison, top ausgestattet, in Richtung Aufstieg gehen sollte, haben die letzten fünf Jahre mehr Kraft gekostet, als man in einer Sommerpause wieder aufladen könnte.

An meinem Auto angekommen, pochten dann doch Kopfschmerzen durch meine Schläfen.

Viel Input kam mir in die Synapsen und ich muss viel nachdenken und priorisieren.

Die Saison machen wir aber auf jeden noch sauber zu Ende … hoffentlich mit einer Klassenerhaltsfeier am Ende.

Bis dahin:

Ha Ho He Amateure Zwee

der Kutten König