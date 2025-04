Ausgerechnet in Reichenberg: Amsham krönt sich im Topspiel zum Meister

Der FC Amsham hat es geschafft: Mit einem 2:1-Sieg bei den Sportfreunden Reichenberg sichert sich der A-Klassen-Spitzenreiter vorzeitig den Meistertitel und kehrt in die Kreisklasse zurück.

Zwei Jahre nach dem bitteren Abstieg und ein Jahr nach dem Relegations-Drama ist die Rückkehr perfekt: Der FC Amsham hat sich am Sonntagnachmittag durch einen 2:1-Erfolg bei Verfolger DJK-SF Reichenberg vorzeitig den Titel in der A-Klasse Pfarrkirchen gesichert und steigt damit in die Kreisklasse auf. Drei Spieltage vor Saisonende ist die Mannschaft von Trainer Sascha Brummer mit nun 47 Punkten nicht mehr einzuholen.