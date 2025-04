Ausgerechnet beim TSV Steinbach darf der FC Gießen jubeln

Steinbach-Haiger . Was macht den Reiz des Fußballs aus? Emotionen wie Freude und Begeisterung, Enttäuschung und Frustration sowie seine Unberechenbarkeit gehören sicher dazu. Davon hatte am Mittwochabend auch das Flutlichtderby in der Fußball-Regionalliga Südwest zwischen dem TSV Steinbach Haiger und dem FC Gießen einiges zu bieten.

„Wir haben leider den zweiten Treffer nicht nachgelegt und die Gießener so im Spiel gehalten“, ärgerte sich TSV-Coach Hüsni Tahiri. Nach dem „geschenkten“ Ausgleich, TSV-Keeper Jesper Heim ließ einen harmlosen Duran-Freistoß nach vorne abprallen und die Verteidiger standen beim Abstaubertor von Oliver Kovacic nur Spalier, brachte Ole Käuper den TSV mit einem Kopfballtor quasi mit dem Halbzeitpfiff erneut nach vorne. Fink analysierte: „Wir waren 45 Minuten überhaupt nicht im Spiel und haben auch vom Zeitpunkt her zwei blöde Gegentore kassiert. Durch einige Umstellungen und klare Vorgaben wurde es dann deutlich besser“.

„Zu wenig Geduld, zu wenig Disziplin, zu selten gefährlich in die Box gekommen und dazu erneut die Torchancen nicht genutzt“, suchte der enttäuschte Tahiri nach Erklärungen für die ebenso unerwartete wie überflüssige vierte Heimniederlage der Saison. Während die Hausherren diese aber verkraften können, bleibt der Klassenerhalt trotz des Sieges für den FC aufgrund des hammerharten Restprogramms eine Herkulesaufgabe.Sollte es runter in die Hessenliga gehen, bleibt Fink ihnen jedenfalls als Trainer erhalten. Zum Planungsstand bei den Steinbachern äußerte sich Giuseppe Lepore, Geschäftsführer Sport: „Wir liegen absolut im Zeitplan. Der Etat für die neue Runde steht inzwischen, aus dem aktuellen Kader haben bereits 16 Spieler für nächstes Jahr einen Vertrag. An punktuellen Verstärkungen arbeiten wir. Dazu sind wir auch in Gesprächen mit den Spielern, die noch nicht verlängert haben, die aber bleiben sollen“.

Steinbach Haiger: Heim - Kim Bellinghausen (90. Steininger), Volkmer, Käuper, Kircher - Wähling (72. Hajdaraj) - Singer, Firat (72. Jung), Dacaj (87. Theisen), Guthörl (72. Wirtz) - Steinkötter.

Gießen: Zabadne - Abdel-Ghani, Mihaylov, Besso (90. Kim), Itter (84. Böger) - Scholl, Duran, Arcanjo Köhler (90. Hagley), Onangolo (46. Akkus Rodriguez) - Siebert (90.+2 Rummel), Kovacic.

Tore: 1:0 Steinkötter (4.), 1:1 Kovacic (34.), 2:1 Käuper (45.+1), 2:2 Abdel-Ghani (62.), 2:3 Kovacic (66.) - Schiedsrichter: Kresser (Lobbach) - Zuschauer: 1056.