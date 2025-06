Ausgerechnet aus Hannover: Erster Neuzugang für den 1. FC Magdeburg

Am Montagmittag hat der 1. FC Magdeburg seinen ersten Neuzugang des Sommers präsentiert. Dieser kommt ausgerechnet von Hannover 96 - dem Club also, zu dem sich Cheftrainer Christian Titz am Sonntag offiziell verabschiedet hatte.

Der 19-jährige Nick Meier wechselt von der Zweitvertretung der Hannoveraner aus der 3. Liga zum Zweitligisten an die Elbe. Für die 96-Reserve kam der flexibel einsetzbare Offensivspieler in der abgelaufenen Saison auf 13 Drittliga-Einsätze und erzielte dabei einen Treffer. Zum Spielerprofil:

"Nick ist ein junger, talentierter Spieler, in dem wir das Potenzial sehen, dass er bei uns den Sprung in die 2. Bundesliga schaffen kann", sagte FCM-Sportchef Otmar Schork über den Neuzugang und setzte seine Zahlen der abgelaufenen Spielzeit in Perspektive: "Aufgrund einer Verletzung kam er in der vergangenen Saison auf 13 Einsätze in der 3. Liga."