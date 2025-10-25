Ausgelassene VfB-Chancen – Seelow eiskalt

Der Heimsieg von Seelow gegen mindestens gleichwertige Hohenleipischer ist allein vom Ergebnis her am Ende sicher keine Überraschung, aber die VfB-Elf belohnte sich für ihre sehr ansprechende Leistung nicht. Vornehmlich wegen der vielen ausgelassenen Chancen gingen die Gäste leer aus. Die wohl größte Möglichkeit zur verdienten Führung vergaben die Hohenleipischer beim Stand von 0:0 durch einen nicht verwandelten Elfmeter.

Seelow dagegen nutzte, ohne zu überzeugen, eiskalt jeweils in der Schlussphase der ersten und zweiten Hälfte zwei VfB-Abstimmungsfehler zu den letztlich entscheidenden Treffern.