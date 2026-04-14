Ausgeglichenes Spiel ohne Punkte für die TSV

– Foto: TSV Immenhausen

Die Partie begann mit einem offenen Schlagabtausch und zahlreichen Torchancen auf beiden Seiten. Besonders die TSV hätte früh in Führung gehen können: Maurice Mündelein (11‘), Rene Döring (14‘), Pascal Kopp (16‘) und Adrian Handel (18‘) vergaben teils hochkarätige Möglichkeiten.

Der Tabellenführer war zu Gast in Immenhausen – Nach der deutlichen Niederlage im Hinspiel (0:7) wollte die Heimelf auf eigenem Kunstrasen Wiedergutmachung betreiben, doch blieb trotz eines ausgeglichenen Spielverlaufs erneut ohne Punkte.

Die Antwort der TSV ließ nicht lange auf sich warten: Nur eine Minute später zog Nico Rottstädt aus rund 30 Metern zentral vor dem Tor ab, doch sein sehenswerter Schuss prallte vom Innenpfosten des linken oberen Winkels zurück ins Feld.

Auch Altenhasungen hatte gute Gelegenheiten und es waren die Gäste, die den ersten Treffer erzielten. Ein Freistoß aus der eigenen Hälfte segelte über die Abwehr hinweg in den Strafraum, wo Laurin Hinz den Ball per Kopf über den herauseilenden Keeper Tobias Vitera hinweg ins Netz setzte. Vitera bekam noch eine Hand an den Ball, konnte das Gegentor jedoch nicht verhindern.

Statt des Ausgleichs fiel wenig später das nächste Tor für die Gäste. Nach zwei weiteren Chancen erhielt Altenhasungen eine Ecke, die im Fünfmeterraum direkt auf dem Fuß von Colin Schöps landete. Beim Klärungsversuch rutschte ihm der Ball unglücklich ins eigene Tor – 0:2.

Kurz vor der Pause hatte die TSV noch zwei Möglichkeiten nach Ecken, doch Ivan Monteros Kopfball ging knapp neben das Tor und bei einem Nachschuss von Kopp war erneut ein Altenhasunger Bein dazwischen.

Die zweite Halbzeit bot zunächst weniger Torchancen. In der 54. Minute wurde die TSV jedoch belohnt: Nach einem Vorstoß spielte Mündelein den Ball zu Rottstädt in den Strafraum, der auf dem Weg dorthin einen Altenhasunger im Strafraum am Arm trifft. Den Handelfmeter verwandelte Marcel Hausmann sicher zum 1:2-Anschluss.

In der Folge drängte die TSV auf den Ausgleich, blieb jedoch zu selten zwingend. Mit zunehmender Spieldauer übernahm Altenhasungen wieder mehr Kontrolle und kam selbst zu guten Möglichkeiten.

In der 84. Minute fiel die Vorentscheidung: Nach einem Schnittstellenpass tauchte Jason Koch frei im Strafraum auf. Keeper Vitera kam heraus und traf dabei sowohl Ball als auch Gegenspieler – der Schiedsrichter entschied auf Strafstoß. Laurin Hinz verwandelte diesen sicher und schnürte seinen Doppelpack.

In der Nachspielzeit führte ein Ballverlust im Aufbauspiel der TSV zum 1:4: Noah Dethlefs traf mit einem strammen Schuss aus 25 Metern.

Den Schlusspunkt setzte jedoch noch einmal die TSV: Nach einer geklärten Ecke kam der Ball erneut hoch in den Strafraum, Ivan Montero kam per Kopf vor dem Keeper an den Ball und Pascal Kopp drückte den Ball ebenfalls per Kopf zum 2:4-Endstand über die Linie.

Am Ende nimmt der Tabellenführer drei Punkte mit aus Immenhausen – in einem Spiel, das insgesamt einen engeren Ausgang verdient gehabt hätte.

Aufstellung TSV Immenhausen II:

Tobias Vitera, Mert Ongun (35‘ David Golek), Ivan Montero Rodriguez, Colin Schöps, Tobias Mühlstädt (65‘ Marvin Perndl), Nico Rottstädt (76‘ Stefan Bachmann), Pascal Kopp, Maurice Mündelein (86‘ Nico Rottstädt), Adrian Handel, Rene Döring (46‘ Steffen Meywirth), Marcel Hausmann

Trainer: Pascal Göhl

Tore:

0:1 Laurin Hinz (28‘)

0:2 Eigentor (36‘)

1:2 Marcel Hausmann (54‘ - Handelfmeter)

1:3 Laurin Hinz (84‘ - Foulelfmeter)

1:4 Noah Dethlefs (90‘+2)

2:4 Pascal Kopp (90‘+4 - Handelfmeter)