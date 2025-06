ausgeglichenes Spiel mit dem besseren Ende für den FC MIntraching

Das heutige Spiel begann bei schwülwarmen Temperaturen gleich mal mit einer Großchance für die Hausherren. Mintraching hat gleich drei Mann die Einschussbereit sind aber der Torwart von Barbing Cazac hält erst bravourös und dann vergibt Mintrachings Stürmer kläglich. Das hätte schon das frühe 1:0 sein können. Aber Barbing zeigte sich keineswegs geschockt und startete selbst seinen ersten Angriff. Michael Mainka zündet den Turbo, spielt auf die linke Seite zu Eugen Frei aber der vergibt. Fünfte Minute: ein toller Pass in die Schnittstelle von Matthias Schnabel auf Mainka und der zieht ab und über den Torwart drüber zum 0:1 für Barbing. Die Gäste haben jetzt etwas Oberwasser bekommen und starten ein ums andere Mal einen Angriff. Zuerst vergibt Daniel Klemm aus aussichtsreicher Position und dann verzettelt sich Frei. Der agile Debütant Florian Semsch bei Barbing, kann sich auch immer wieder gut auf seiner linken Seite durchtanken und kluge Pässe spielen aber weder Frei noch Mainka können was zählbares daraus machen. In der 14. Minute probiert’s Mintraching wieder: Pass in den Strafraum, Schuss – gehalten! Die Partie ist jetzt ein Schlagabtausch. Ecke für Mintraching, dann Konter Barbing – doch der läuft ins Leere. Mintraching bleibt wach: Ecke, Fernschuss, Strafraumgetümmel – aber der Barbinger Torwart ist auf dem Posten. Die neu formierte Abwehr um Kaiser und Herdt bekommt einiges zu tun. Dann versucht sich Barbing erneut, diesmal mit einem Schuss - Mergim Shahini aber über den Kasten. Minute 22: Ballverlust Barbing – das lässt sich Mintraching nicht zweimal sagen! Der Angriff sitzt, Nico Maduschke macht das 1:1! Jetzt geht’s rund: Ecke Barbing – knapp vorbei. Zweite Ecke – Schnabel auf Martin Schuderer, aber der trifft den Ball nicht richtig und Chance vergeben. Kurz darauf: Freistoß Barbing, geklärt per Kopf. Und dann wird’s richtig schön: Mintrachings Daniel Simeth tanzt sich über links durch, spielt zwei Barbinger schwindlig und legt quer– Tor! 2:1 für Mintraching (29. Minute). Die Partie bleibt offen. Barbing probiert’s über außen, aber der Schuss von Ladislaus Brilz geht weit daneben. Es folgen viele Zweikämpfe im Mittelfeld. Barbing versucht’s über die linke Seite, Eugen Frei zieht ab – aber daneben. Vor der Pause noch zwei Aktionen von Mainka und Frei, doch einmal klärt Mintraching, einmal geht’s ins Abseits. Kurz vor der Pause noch ein Konter, doch wieder Abseits – und dann ist Halbzeit. Bisher ein wirklich gutes Spiel von beiden Seiten.

2. Halbzeit:

Barbing legt gleich los wie die Feuerwehr. Flanke auf Mainka, aber der vergibt kläglich. Im Gegenzug: Mintraching mit einem wuchtigen Kopfball von Maduschke– drüber! In der 53. Minute dann eine Glanzparade vom Barbinger Keeper. Mintrachings Mittelfeldmann Maduschke läuft alleine auf Cazak zu aber der fährt die linke Hand blitzschnell aus und kann den Ball zu Ecke kläre. Weltklasse Parade!

Es folgen Chancen im Minutentakt für Barbing: Freistoß übers Tor, Eckbälle – doch der Ball will nicht rein.

57 Minute: Mintraching mit einem Konter, der Torwart liegt schon am Boden – doch Kaiser auf Barbinger Seite klärt auf der Linie! Der Nachschuss - Wieder gehalten. Irre Szene!

Dann in der 65 Minute eine strittige Szene und Entscheidung. Elfmeter für Mintraching! Wütende Proteste der Barbinger, dass das vermeintliche Foulspiel im Strafraum war. Selbst die Mintrachinger Zuschauer hinterm Tor, sagen das Foulspiel war knapp außerhalb des Strafraumes aber Schiedsrichter Hetzenecker bleibt bei seiner Entscheidung und gibt den Elfmeter. Markus Karl tritt an und bleibt eiskalt und trifft unten links – 3:1! Gelb für Barbings Keeper wegen Meckerns noch obendrauf.

Fortan wird es ruppiger: Gelb für Barbings Andreas Kaiser kurz danach. Doch auch die Moral stimmt – sie werfen alles rein. Schüsse, Pässe, Wechsel – doch es reicht bisher nicht zum Anschlusstreffer. 74. Minute: Pfostenschuss Barbing! Eugen Frei bekommt den Querpass von Mainka mustergültig serviert aber er scheitert denkbar knapp. Das Glück ist heute auf Mintrachings Seite. 77. Minute: Flanke von rechts von Mainka, die kommt genau auf den Kopf von Sporn aber der bekommt zu wenig Druck hinter den Ball und somit Chance vergeben.