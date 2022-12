Ausgeglichenes Spiel - 5:0-Auswärtssieg Die Überschrift klingt an sich widersprüchlich, spiegelt aber nach den Gesprächen mit den beiden Trainern die einzige Thüringenliga-Partie am Wochenende wieder.

Dabei nahm der Aufsteiger von der SG Struth/Diedorf/Faulungen drei Punkte aus Gera-Scheubengrobsdorf mit. Knackpunkte waren aus Heimsieg das frühe Gegentor und die mangelnde Verwertung der Möglichkeiten - selbst ein Elfmeter wurde verschossen. Bei den Gästen zeigte sich das Plus an Erfahrung am Ende auf der Anzeigetafel wieder.

Auf leichter Schneedecke mussten die Gastgeber von der SG Westvororte/JFC Gera direkt nach 180 Sekunden den ersten Nackenschlag verdauen. Nach einer Eingabe von Vogt köpfte Pichinot zur Gästeführung ein (3.). Danach aber übernahmen die Gastgeber das Spielzepter und zeigten sich durchaus gefällig. „Gera-Westvororte hat auf schwierigem Geläuf - aber das war beiden Teams von vornherein klar - versucht spielerisch Lösungen zu finden. Wir wollten defensiv gut stehen und umschalten. Das haben wir auch immer wieder getan“, beschreibt Seipel. Und dabei hat der Gästetrainer das 2:0 vor Augen. In eine Drangphase der Hausherren hinein, rutschte Cedric Thrum ein Freistoß von Philipp Jakobi durch die Hände und Pichinot bedankte sich mit seinem zweiten Tor (28.). Westvororte schüttelte sich kurz, hätte fast das dritte Gegentor kassiert, besann sich dann aber. Vor der Pause war aber den Hausherren der Anschluss, der durchaus möglich war, nicht vergönnt.

120 Sekunden nach Wiederbeginn bot sich dann Philipp Rehnelt die Möglichkeit zu verkürzen. Nach einem - wie die Gäste beschreiben fragwürdigen Elfmeter aus ihrer Sicht - scheiterte der Angreifer aber vom Elfmeterpunkt an Wohlfeld, der den Ball sogar festhalten konnte (47.). In den folgenden Minute machten die Gäste dann Nägel mit Köpfen und sorgten mit drei Toren in acht Minuten für die Spielentscheidung. Erst traf Krieger nach einem Querpass von Pichinot, Richters Klärungsversuch auf der Linie war nicht erfolgreich (50.). Kurz drauf hielt Thrum zunächst gegen Krieger, Philipp Jakobi köpfte den Abpraller ein (54.), ehe Krieger per Kopf nach Flanke von Pichinot erhöhte (58.). Auch in der Folgezeit muss man Westvororte attestieren, dass sie nicht aufsteckten. Alleine ein Tor war ihnen an diesem Tag nicht vergönnt.

„An einem guten Tag müssen wir vier oder fünf Tore machen. Es sieht am Ende blöd aus, wenn man nach einem 0:5 sagt, dass man ebenbürtig war. Wir haben ein gutes Spiel gemacht, hatten aber kein Matchglück“, fasst Westvororte Spielertrainer Tim Richter zusammen. Und er wird von seinem Gegenüber Bene Seipel bestätigt: „Der Spielverlauf ist nicht so klar gewesen, wie das Ergebnis vermuten lässt. Gera fehlen erfahrene Spieler, die wir in unserem Reihen haben. Auf einem Platz, der leicht mit Schnee bedeckt ist, ist es schwierig guten Fußball zu spielen. Dem Zufall ist da ein wenig Tür und Tor geöffnet. Da muss man dem Mitspieler, aber auch sich schnell Fehler verzeihen können. Man muss einfach spielen und auch viele Bälle mit dem ersten Kontakt verteidigen.“