Ausgeglichenes Duell nach unterschiedlichen Vorzeichen TSV Pansdorf empfängt VfR Horst: Enges Duell in der Landesliga Holstein von red · Heute, 19:53 Uhr · 0 Leser

– Foto: TSV Lägerdorf, Volkhard P

Nach einer überzeugenden Serie will der Aufsteiger VfR Horst auch in Pansdorf bestehen. Die Gastgeber hingegen hoffen, nach einem torlosen Remis wieder drei Punkte einzufahren. Beide Trainer sehen ein enges Spiel voraus.

Der TSV Pansdorf empfängt an diesem Samstag den VfR Horst zu einem Duell auf Augenhöhe. In der Landesliga Holstein rangiert Horst mit 34 Punkten auf Platz vier, Pansdorf folgt mit 30 Zählern auf Rang sieben. Die jüngsten Ergebnisse zeigen die aktuelle Form der beiden Teams: Horst gewann deutlich mit 5:0 gegen SV Türkspor Bad Oldesloe, während Pansdorf beim 0:0 gegen SV Eichede II ohne Tore blieb. „Wenn man sich alleine die Tabelle anschaut, dann kann man sehen, dass das zwei Mannschaften sind, die auf einem ähnlichen Niveau agieren, wo vielleicht ein bisschen die Tagesform entscheidend sein wird“, betont Thorben Reibe, Trainer des VfR Horst. Trotz der überzeugenden Serie seines Teams fügt er hinzu: „Es wird ein ausgeglichenes Spiel, in dem jeder Fehler entscheidend sein kann.“ Gleichzeitig verweist er auf personelle Herausforderungen: „Leider sind ein paar Ausfälle zu verzeichnen, wir müssen uns ein bisschen umstellen, was aber nicht schlimm ist. Dann können Spieler, die bisher nicht ganz so viel gespielt haben, auch mal zeigen, dass sie etwas können.“

Sa., 21.03.2026, 14:00 Uhr TSV Pansdorf Pansdorf VfR Horst VfR Horst 14:00 PUSH