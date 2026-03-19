Ausgeglichenes Duell nach unterschiedlichen Vorzeichen

Nach einer überzeugenden Serie will der Aufsteiger VfR Horst auch in Pansdorf bestehen. Die Gastgeber hingegen hoffen, nach einem torlosen Remis wieder drei Punkte einzufahren. Beide Trainer sehen ein enges Spiel voraus.
Der TSV Pansdorf empfängt an diesem Samstag den VfR Horst zu einem Duell auf Augenhöhe. In der Landesliga Holstein rangiert Horst mit 34 Punkten auf Platz vier, Pansdorf folgt mit 30 Zählern auf Rang sieben. Die jüngsten Ergebnisse zeigen die aktuelle Form der beiden Teams: Horst gewann deutlich mit 5:0 gegen SV Türkspor Bad Oldesloe, während Pansdorf beim 0:0 gegen SV Eichede II ohne Tore blieb.
„Wenn man sich alleine die Tabelle anschaut, dann kann man sehen, dass das zwei Mannschaften sind, die auf einem ähnlichen Niveau agieren, wo vielleicht ein bisschen die Tagesform entscheidend sein wird“, betont Thorben Reibe, Trainer des VfR Horst. Trotz der überzeugenden Serie seines Teams fügt er hinzu: „Es wird ein ausgeglichenes Spiel, in dem jeder Fehler entscheidend sein kann.“ Gleichzeitig verweist er auf personelle Herausforderungen: „Leider sind ein paar Ausfälle zu verzeichnen, wir müssen uns ein bisschen umstellen, was aber nicht schlimm ist. Dann können Spieler, die bisher nicht ganz so viel gespielt haben, auch mal zeigen, dass sie etwas können.“
Die Horster reisen mit breitem Selbstvertrauen nach Pansdorf: „Ich glaube, wir können mit einer ganzen Menge Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen in das Spiel gehen. Wir haben jetzt alle drei Spiele nach der Winterpause gewonnen. Von daher ist die Selbstverständlichkeit in unserem Spiel im Moment einfach da. Ich hoffe, dass wir die Ausfälle verkraften und ein gutes Auswärtsspiel liefern können“, ergänzt Reibe.
Auch Pansdorfs Trainer Hendrik Block blickt optimistisch auf die Partie: „Ich bin überzeugt, dass wir im Rückspiel gegen Horst ein ganz anderes Spiel erleben werden, und natürlich wollen wir alles daran setzen, endlich 3 Punkte zu holen. Wir haben Respekt vor dem Gegner, wissen aber natürlich auch um unsere eigene Stärke.“
Die Ausgangslage verspricht ein knappes Spiel, bei dem Kleinigkeiten über Sieg oder Niederlage entscheiden könnten. Beide Mannschaften verfügen über Qualität und Erfahrung, sodass die Tagesform wohl entscheidend sein wird. Ob Pansdorf seine Heimstärke ausnutzen kann oder Horst seine Erfolgsserie fortsetzt, wird sich am Samstag, den 21. März 2026, um 14:00 Uhr auf dem Sportplatz Pansdorf zeigen.