Ausgedünnter Kader zum Wochenstart

Nationalspieler unterwegs

Gleich mehrere Profis sind aktuell mit ihren Nationalmannschaften im Einsatz. Dazu zählen unter anderem Virgil Ghita, Ime Okon, Mwisho Mhango sowie Stefan Thordarson und Elias Saad. Entsprechend reduzierte sich die Trainingsgruppe deutlich.

Absagen wegen Verletzungen

Drei Spieler mussten ihre Nominierungen kurzfristig zurückziehen: Benjamin Källman laboriert an muskulären Problemen im Adduktorenbereich, während Mustapha Bundu und Noel Aseko mit Kniebeschwerden zu kämpfen haben. Das Trio blieb in Hannover und absolvierte individuelle Einheiten im Innenbereich.