Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Ausgedünnter Kader zum Wochenstart
Nationalspieler fehlen – mehrere Profis angeschlagen
Hannover 96 ist mit einem stark dezimierten Kader in die neue Trainingswoche gestartet. Zum Auftakt der Länderspielpause standen zahlreiche Spieler nicht auf dem Trainingsplatz – teils aufgrund von Abstellungen, teils verletzungsbedingt.
Nationalspieler unterwegs
Gleich mehrere Profis sind aktuell mit ihren Nationalmannschaften im Einsatz. Dazu zählen unter anderem Virgil Ghita, Ime Okon, Mwisho Mhango sowie Stefan Thordarson und Elias Saad. Entsprechend reduzierte sich die Trainingsgruppe deutlich.
Absagen wegen Verletzungen
Drei Spieler mussten ihre Nominierungen kurzfristig zurückziehen: Benjamin Källman laboriert an muskulären Problemen im Adduktorenbereich, während Mustapha Bundu und Noel Aseko mit Kniebeschwerden zu kämpfen haben. Das Trio blieb in Hannover und absolvierte individuelle Einheiten im Innenbereich.
Auch Maik Nawrocki wurde zum Wochenstart geschont und absolvierte lediglich ein dosiertes Programm zur Belastungssteuerung. Franz Roggow musste nach einem Zweikampf angeschlagen vorzeitig abbrechen und die Einheit verlassen.
Testspiel gegen Osnabrück geplant
In der Länderspielpause stehen nur wenige gemeinsame Trainingseinheiten auf dem Rasen an. Nach den Einheiten am Montag und Dienstag folgt am Mittwoch ein Testspiel gegen den VfL Osnabrück.
Anschließend erhalten die Spieler mehrere freie Tage: Von Donnerstag bis einschließlich Sonntag pausiert der Trainingsbetrieb, um Kräfte für den Saisonendspurt zu sammeln.