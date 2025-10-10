Ausgedünnter Kader will die Trendwende

Am kommenden Spieltag empfängt der FC Gottfrieding den Kreisliga-Absteiger SV Haidlfing. Beide Mannschaften trennen nach 11 Spieltagen gerade einmal 2 Punkte. Nachdem Gottfrieding am letzten Wochenende 3 Punkte gegen Hainsbach einfahren konnte, verlor der SV Haidlfing das zweite Spiel in Folge, wobei die Derby-Niederlage gegen Wallerdorf besonders bitter war.
Neben den jüngsten sportlichen Niederlagen muss der SV Haidlfing nun auch einige verletzte Spieler verzichten. Neben den langzeitverletzten Thomas Stoiber und Leon Hopper, werden auch Max Reitmaier, Max Wieder, Julian Hahn, Dustin Simmeth, Luca Steiner, Manfred Wieder und Philipp Binder aufgrund Verletzungen nicht auflaufen können. Zudem waren während der Woche noch einige Spieler krank, deren Einsatz auf der Kippe steht.
„Die Ausfälle von so vielen Stammkräften in der Ersten und Zweiten Mannschaft kann man nicht schön reden. Trotzdem werden wir im Verein zusammenstehen und unser möglichstes tun, um zwei Mannschaften zu stellen.“ So die sportliche Leitung des SVH in Bezug auf die Personaldecke.
Der FC Gottfrieding, Vizemeister der vergangenen Saison, konnte in den letzten Begegnungen wieder auf Spielertrainer Siefkes zurückgreifen. Die gut bestückte Offensive um Spielmacher Lukas Stierstorfer und Topscorer Streifeneder hat dadurch ein wichtiges Element dazubekommen.
Die Begegnung findet bereits am Samstag um 15:00 Uhr in Gottfrieding statt und wird das bereits 18te Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften seit Fupa-Aufzeichnung sein. Geleitet wird das Spiel von Karl Pichert vom FC Egglham. Die Reservemannschaften beginnen um 13:00 Uhr.