Ausgedünnter Kader will die Trendwende

Am kommenden Spieltag empfängt der FC Gottfrieding den Kreisliga-Absteiger SV Haidlfing. Beide Mannschaften trennen nach 11 Spieltagen gerade einmal 2 Punkte. Nachdem Gottfrieding am letzten Wochenende 3 Punkte gegen Hainsbach einfahren konnte, verlor der SV Haidlfing das zweite Spiel in Folge, wobei die Derby-Niederlage gegen Wallerdorf besonders bitter war.

Neben den jüngsten sportlichen Niederlagen muss der SV Haidlfing nun auch einige verletzte Spieler verzichten. Neben den langzeitverletzten Thomas Stoiber und Leon Hopper, werden auch Max Reitmaier, Max Wieder, Julian Hahn, Dustin Simmeth, Luca Steiner, Manfred Wieder und Philipp Binder aufgrund Verletzungen nicht auflaufen können. Zudem waren während der Woche noch einige Spieler krank, deren Einsatz auf der Kippe steht.