Ausgedünnter Kader nach Abstieg: Sportfreunde Breitbrunn trotz Personalnot mit guter Vorbereitung

Nach dem Abstieg in die A-Klasse verlassen fünf Spieler die Sportfreunde Breitbrunn. Drei Testspiele entfielen personalbedingt, dennoch war die Vorbereitung gut.

Fünf Spieler stehen Breitbrunn nicht mehr zur Verfügung. Manuel Häusler beendete seine Karriere verletzungsbedingt. Martin Erras kehrte zum TSV Erling-Andechs zurück und wird dort künftig auch als Co-Trainer fungieren (wir berichteten). Benjamin Kugler schloss sich einem Verein in München an, Samuel Eisele legt eine Fußballpause ein, und auch Marc Schrafstetter ist nicht mehr dabei. Zudem fällt mit Xaver Scheidl ein weiterer Leistungsträger aktuell aus.

Nach dem Abstieg in der vergangenen Saison steht bei den Sportfreunden Breitbrunn ein Neustart in der A-Klasse an. Als Vorletzter der Kreisklasse 1 musste die Mannschaft den Gang nach unten antreten. Für Trainer Markus Kreitner ist die Situation alles andere als einfach: „Nach dem Abstieg hatten wir natürlich viele Abgänge, das macht den Kader jetzt schon sehr dünn.“

Zusätzlich sorgt die Abmeldung der zweiten Mannschaft als eigenständiges Team für Probleme. Wie berichtet, tritt die SFB-Reserve künftig als Spielgemeinschaft mit dem TSV Herrsching II an. Einen echten Neuzugang konnten die Sportfreunde nicht präsentieren. Nick Köppen rückt aus der U19 in die erste Mannschaft auf.

Wie dünn der Kader tatsächlich ist, zeigte sich bereits in der Vorbereitung. Drei Testspiele musste Breitbrunn absagen, weil schlicht nicht genügend Spieler zur Verfügung standen. Trotzdem gibt es Grund zum Optimismus: Die fünf absolvierten Partien gewann der Absteiger allesamt. Und mit einer beeindruckenden Tordifferenz von 32:9 können sich die Ergebnisse mehr als sehen lassen.

Ein konkretes Saisonziel möchte Kreitner jedoch nicht ausrufen. „Einfach alles rausholen, was geht. Als Absteiger zu sagen, wir wollen direkt wieder hoch, ist nicht richtig“, so der Trainer. Vielmehr dürfte es zunächst darum gehen, sich in der A-Klasse zu stabilisieren, die Mannschaft zusammenzuhalten und trotz des kleinen Kaders konkurrenzfähig zu bleiben.

Die Vorbereitung macht zumindest Mut. 32 Tore in fünf Spielen zeigen, dass das Team offensiv funktioniert. Ob die guten Testspielergebnisse auch in der Saison bestätigt werden können, wird sich ab diesem Wochenende zeigen. Anton Morbitzer