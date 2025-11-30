Ausgedünnter 18. Spieltag – Pewsum und Großefehn marschieren weiter

Der 18. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems wurde nur in Teilen ausgetragen, doch die drei absolvierten Partien boten reichlich Spannung und klare Aussagen im Tabellenkampf. Während Großefehn seinen Spitzenkurs bestätigte, musste Hage gegen Pewsum einen Rückschlag hinnehmen. Auch Borssum erlebte einen bitteren Nachmittag und rutschte nach der Niederlage gegen Norden weiter in die Bredouille.

Großefehn setzte seine beeindruckende Saison auch im Duell mit Germania Leer fort, musste sich den Sieg jedoch härter erkämpfen als erwartet. Nach einer frühen Führung der Gäste entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem Leer mutig nach vorne spielte. Am Ende entschied die individuelle Qualität der Großefehner Offensive das Spiel zu ihren Gunsten. Durch den Erfolg bleibt der Tabellenzweite dicht an Spitzenreiter Pewsum dran.

In einer umkämpften Partie setzte sich der Süderneulander SV knapp, aber verdient gegen den TuS Middels durch. Die Gastgeber nutzten ihre Drangphasen konsequent und belohnten sich mit zwei wichtigen Treffern. Middels blieb zwar bis zum Schluss gefährlich, fand aber letztlich kein Mittel mehr gegen die kompakte Defensive der Hausherren. Für Süderneuland bedeutet der Sieg einen wichtigen Schritt, um sich von den unteren Tabellenregionen abzusetzen.