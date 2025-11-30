 2025-11-28T07:03:18.113Z

– Foto: Sascha Drenth

Ausgedünnter 18. Spieltag – Pewsum und Großefehn marschieren weiter

Rückschlag für Middels

BZL Weser-Ems St. 1
Süderneul.SV
TuS Hinte
Germ. Leer
SV SF Larrelt/FA Wybelsum

Der 18. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems wurde nur in Teilen ausgetragen, doch die drei absolvierten Partien boten reichlich Spannung und klare Aussagen im Tabellenkampf. Während Großefehn seinen Spitzenkurs bestätigte, musste Hage gegen Pewsum einen Rückschlag hinnehmen. Auch Borssum erlebte einen bitteren Nachmittag und rutschte nach der Niederlage gegen Norden weiter in die Bredouille.

Do., 02.04.2026, 20:00 Uhr
TuS Eintracht Hinte
TuS Eintracht HinteTuS Hinte
SV SF Larrelt/FA Wybelsum
SV SF Larrelt/FA WybelsumSV SF Larrelt/FA Wybelsum
20:00

Gestern, 14:00 Uhr
SV Wallinghausen
SV WallinghausenSV Wallingh.
SpVg Aurich
SpVg AurichSpVg Aurich
Abgesagt

Fr., 28.11.2025, 20:00 Uhr
TuRa 07 Westrhauderfehn
TuRa 07 WestrhauderfehnWestrhauderf
SV Concordia Ihrhove
SV Concordia IhrhoveSV Ihrhove
Abgesagt

Gestern, 15:00 Uhr
VfB Germania Wiesmoor
VfB Germania WiesmoorVfB Wiesmoor
TV Bunde
TV BundeTV Bunde
Abgesagt

Gestern, 14:00 Uhr
SV BW Borssum
SV BW BorssumSV BW Borssum
FC Norden
FC NordenFC Norden
0
3
Abpfiff

Sa., 29.11.2025, 14:00 Uhr
SV Großefehn
SV GroßefehnGroßefehn
VfL Germania Leer
VfL Germania LeerGerm. Leer
3
2
Abpfiff

Großefehn setzte seine beeindruckende Saison auch im Duell mit Germania Leer fort, musste sich den Sieg jedoch härter erkämpfen als erwartet. Nach einer frühen Führung der Gäste entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem Leer mutig nach vorne spielte. Am Ende entschied die individuelle Qualität der Großefehner Offensive das Spiel zu ihren Gunsten. Durch den Erfolg bleibt der Tabellenzweite dicht an Spitzenreiter Pewsum dran.

Gestern, 15:00 Uhr
Süderneulander SV
Süderneulander SVSüderneul.SV
TuS Middels
TuS MiddelsTuS Middels
2
1
Abpfiff

In einer umkämpften Partie setzte sich der Süderneulander SV knapp, aber verdient gegen den TuS Middels durch. Die Gastgeber nutzten ihre Drangphasen konsequent und belohnten sich mit zwei wichtigen Treffern. Middels blieb zwar bis zum Schluss gefährlich, fand aber letztlich kein Mittel mehr gegen die kompakte Defensive der Hausherren. Für Süderneuland bedeutet der Sieg einen wichtigen Schritt, um sich von den unteren Tabellenregionen abzusetzen.

Sa., 29.11.2025, 14:00 Uhr
SV Hage
SV HageSV Hage
TuS Pewsum
TuS PewsumPewsum
0
2
Abpfiff

Pewsum bestätigte seine Ausnahmestellung in der Liga auch beim Auswärtsspiel in Hage und gewann souverän mit 2:0. Die Gäste kontrollierten das Geschehen über weite Strecken und ließen defensiv kaum etwas zu. Offensiv nutzte der Spitzenreiter seine Chancen effizient und stellte früh die Weichen auf Sieg. Mit nun 50 Punkten aus 18 Spielen bleibt Pewsum ungeschlagen und klarer Favorit im Aufstiegsrennen.

