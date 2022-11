Ausgebremst Der FC Rot-Weiß Erfurt muss voraussichtlich die nächsten vier Wochen auf einen Angreifer verzichten.

"So ist das im Fußball"

"Natürlich ist das alles nicht so schön für mich. Ich wollte der Mannschaft gerne weiter helfen bis zur Winterpause. Aber es geht immer weiter. So ist das im Fußball", so Hajrulla gegenüber FuPa Thüringen zu seiner Verletzung. Dabei ist es schon fast eine Gewohnheit in der Fußballer Laufbahn von Hajrulla, dass ihn mal wieder eine Verletzungspause ausbremst. Auch bei seinen vorherigen Stationen in Jena und Lok Leipzig musste er immer wieder in guten Phasen Rückschläge hinnehmen. "Er war in den letzten Wochen gut drauf - nicht nur wegen der Tore. Insgesamt arbeitet er viel für die Mannschaft, macht Bälle fest und ist ein ständiger Unruheherd beim Gegner", weiß auch Erfurts Trainer Fabian Gerber gegenüber der Thüringer Allgemeinen um die Bedeutung des Angreifers.

In der laufenden Spielzeit stand Hajrulla in elf von zwölf Ligaspielen auf dem Feld und steuerte dabei vier Treffer bei. Besonders zuletzt lief es mit drei Toren in drei Spielen sehr gut für den Angreifer. Seinen Platz in der Startelf könnte nun wohl Simon Noah Roscher übernehmen. "Er ist bereit zu spielen", sagte Fabian Geber auf Nachfrage der TA