Ausgebildet im Bundesliga-NLZ: TSV Landsberg holt Torwart-Talent

Zum Trainingsauftakt hat sich Bayernligist TSV Landsberg noch einmal verstärkt und auf der Torhüterposition nachgerüstet.

Landsberg – Der TSV Landsberg verstärkt sein Torhüter-Team mit einem jungen Talent: Max Fuchs (19) wechselt vom TSV Nördlingen nach Landsberg und komplettiert ab sofort das Aufgebot auf der Torhüterposition.

„Wir sind froh, dass Max unser Torhüter-Team ab sofort unterstützt. Er ist ein junger, talentierter Keeper, der im Bundesliga-NLZ des 1. FC Heidenheim ausgebildet wurde. Mit diesem Transfer setzen wir unseren klaren Weg fort, gezielt auf junge Talente zu bauen und ihnen in der Bayernliga eine echte Entwicklungschance zu geben.“

„Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung von Leo Leimeister, der sich bei uns zur klaren

Nummer eins entwickelt hat und gemeinsam mit Cinar ein starkes Torhüter-Duo bildet. Um

auf Verletzungen oder Ausfälle reagieren zu können und den Konkurrenzkampf hochzuhalten,

haben wir uns nun bewusst nochmals verstärkt. Das macht uns auf dieser Position breiter und

zukunftsfähig.“

Bereits morgen bestreitet der TSV Landsberg sein erstes Testspiel der Vorbereitung: Anpfiff

ist um 14:00 Uhr in Rosenheim. (pm)