Ausgebildet beim FC Bayern: Krätzer wechselt zum Bonner SC

Der Bonner SC hat nochmals auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich die Dienste von Elias Krätzer gesichert. Der 25-Jährige kommt vom Nord-Regionalligisten Greifswalder FC und bringt reichlich Erfahrung mit: Insgesamt 123 Regionalliga-Einsätze stehen in seiner Vita.

Erfahrung aus drei Regionalligen Krätzer begann seine Ausbildung im Campus des FC Bayern München und wechselte als A-Junioren-Spieler zur SpVgg Greuther Fürth. Für deren zweite Mannschaft absolvierte er zwischen 2019 und 2023 insgesamt 66 Spiele in der Regionalliga Bayern. Im Anschluss zog es ihn in den Nordosten zum Greifswalder FC, wo er in zwei Spielzeiten auf 71 Einsätze kam. Im Sommer war der gebürtige Oberbayer testweise beim KSV Hessen Kassel aktiv, ein fester Vertrag kam dort jedoch nicht zustande.

Flexibler Außenbahnspieler für das Team von Björn Mehnert Mit Krätzer verstärken die Bonner gezielt ihre Außenbahnen. Cheftrainer Björn Mehnert betont den Zugewinn an taktischer Vielseitigkeit in einer Vereinsmeldung: "Mit Elias Krätzer gewinnen wir nochmals an Flexibilität auf den Außenbahnen. Er gibt uns zusätzliche Optionen sowohl in der Defensive als auch in der Offensive.“