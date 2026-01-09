Ausgebildet bei RB Salzburg & beim FC Bayern: SV Wacker holt Gertig

Kurz vorm Auftakt in die Wintervorbereitung am morgigen Samstag kann der der SV Wacker Burghausen seinen ersten Winterneuzugang präsentieren. Konstantin Gertig wechselt mit sofortiger Wirkung vom österreichischen West-Regionalligisten (dritthöchste Spielklasse) SK Bischofshofen an die Salzach und hat einen Vertrag bis bis Sommer 2027 unterschrieben.

Der 21-jährige Laufener (Lkr. Berchtesgadener Land) begann seine Karriere bei Red Bull Salzburg, ehe er sich im Sommer 2018 für einen Wechsel zum FC Bayern München entschied. Am Campus des deutschen Rekordmeisters durchlief der talentierte Verteidiger sämtliche Nachwuchsmannschaften von der U15 bis zur U19, woraufhin er im September 2021 zurück an seine alte Wirkungsstätte in die Red Bull Akademie (U18) wechselte. Nach einem Jahr in der österreichischen 2. Liga beim Salzburger Kooperationspartner FC Liefering zog es Gertig zum SK Bischofshofen, wo er in den vergangenen zweieinhalb Spielzeiten insgesamt 73 Einsätze in der österreichischen Regionalliga West verzeichnen und dabei insgesamt vier Treffer erzielen konnte. Aufgrund der langwierigen Verletzung von Elias Crößmann verstärkt sich der SV Wacker im Abwehrverbund mit einem Linksfuß, der sowohl im Zentrum als auch auf der Außenverteidigerposition seine Stärken hat. Der SVW-Neuzugang wird bereits beim Auftakttraining am morgigen Samstag, den 10. Januar 2026 mit auf dem Platz stehen und sich ab sofort das schwarz-weiße Trikot mit der Rückennummer 15 überstreifen.

Andreas Huber (Geschäftsführer der Wacker Burghausen Fußball GmbH) zum Transfer: "Wir sind sehr glücklich darüber, dass sich Konstantin für einen Wechsel zum SV Wacker Burghausen entschieden hat und in Laufen wohnend wieder heimatnah kicken wird. Als junger, talentierter und ehrgeiziger sowie regionaler Spieler passt er perfekt in unsere Mannschaft und wir sind davon überzeugt, dass er die nächsten Entwicklungsschritte machen und uns weiterhelfen wird."

Nur gut 30 Kilometer von seinem Heimatort Laufen entfernt kann Gertig durchaus als Lokalmatador bezeichnet werden und lässt wissen: "Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim SV Wacker Burghausen. Für mich ist der Wechsel zum SVW jetzt der nächste und richtige Schritt in meiner sportlichen Entwicklung und ich bin hochmotiviert, endlich gemeinsam mit der Mannschaft auf dem Platz zu stehen. Bedanken möchte ich mich sowohl beim SK Bischofshofen für die vergangenen und sehr schönen zweieinhalb Jahre als auch bei den Verantwortlichen des SV Wacker Burghausen für das mir entgegengebrachte Vertrauen und die guten Gespräche."