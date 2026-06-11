Ausgebildet bei RB Leipzig & beim FC Ingolstadt: Bayreuth holt Pestel

Zur Freude von Bayreuths Cheftrainer Lukas Kling (re.) hat sich Kurt Pestel der Altstadt angeschlossen. – Foto: SpVgg Bayreuth

Die SpVgg Bayreuth kann den nächsten Neuzugang für die kommende Saison vermelden: Kurt Pestel schließt sich der SpVgg an. Der 21-jährige Rechtsverteidiger wechselt nach Bayreuth und verstärkt künftig die rechte Seite der Altstädter. Damit reagieren die Oberfranken auch auf den bevorstehenden Abgang von Leon Bucher . Der 22-Jährige, ebenfalls Rechtsverteidiger, hat ein Vertragsangebot der SpVgg abgelehnt und wird sich sportlich neu orientieren.

Kurt Pestel wurde am 17. April 2005 im sächsischen Plauen geboren und ist mit seiner Dynamik, seinem Tempo und seinem Offensivdrang prädestiniert für die Außenbahn. Ausgebildet wurde der Rechtsfuß unter anderem beim VFC Plauen, bei RB Leipzig und beim FC Ingolstadt 04. Bei der Profireserve der Schanzer gehörte Pestel in der Bayernliga Nord zum Stammpersonal und sammelte dort wichtige Erfahrungen im Herrenbereich. Zudem stand er dreimal im Drittliga-Kader des FCI. Zuletzt war er für den FC Eilenburg in der Regionalliga Nordost aktiv und kam in der abgelaufenen Saison beim Absteiger 30 Mal zum Einsatz.

"Ich habe richtig Bock auf die Aufgabe bei der SpVgg. Die Gespräche waren sehr gut und ich habe schnell gemerkt, dass hier etwas entstehen soll. Ich will die rechte Seite bearbeiten, viel investieren und der Mannschaft mit meiner Energie helfen. Für mich ist Bayreuth eine sehr spannende Station, bei der ich mich weiterentwickeln und meinen Teil zum Erfolg beitragen möchte", lässt sich Kurt Pestel in einer Presseerklärung zitieren.



Auch Cheftrainer Lukas Kling freut sich über den Neuzugang: "Kurt bringt genau die Mentalität mit, die wir sehen wollen. Er hat Tempo, Dynamik und den Willen, seine Seite hoch und runter zu bearbeiten. Diese Bereitschaft, richtig zu ackern und sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen, ist für uns sehr wichtig. Wir sehen bei ihm Entwicklungspotenzial und freuen uns, dass er sich für unseren Weg entschieden hat."