Ausgebildet bei Manchester City: Bezirksligist FC Töging rüstet weiter auf

Der FC Töging ist gut in die neue Bezirksligasaison gestartet. Vor dem Ligastart ist den Innstädtern noch ein echter Transfercoup gelungen.

Töging – Im Jahr 2022 stieg der FC Töging aus der Landesliga ab. In den letzten drei Jahren herrschte Bezirksliga-Tristesse. Doch in der neuen Bezirksliga-Saison ist Töging noch ungeschlagen. Auf ein 1:1-Unentschieden beim FC Aschheim folgte ein klarer Sieg gegen Aufsteiger SB DJK Rosenheim . Besonders die Transfers im Sommer sorgten für Aufmerksamkeit. Doch welche Rolle kann Töging in der Bezirksliga spielen?

Vor dem Saisonstart sprach Robert Berg gegenüber Fußball Vorort/FuPa bescheiden davon, „erstmal in die obere Tabellenhälfte“ zu wollen . Der Trainer heuerte im Sommer überraschend am Wasserschloss an, nachdem er zuvor den SV Wacker Burghausen in der Regionalliga Bayern trainierte.

Die Verpflichtung von Berg ist längst nicht der einzige Transfercoup des FCT. Um nur ein paar zu nennen: Ex-Profi Romuald Lacazette kam von Türkgücü München, Erik Kirchgeßner vom SV Erlbach und Berat Uzun vom TSV Ampfing. Zusätzlich stießen Torjäger Carlo Jolic (SB Chiemgau Traunstein) und Verteidiger Pascal Kpohomouh kurz vor dem Saisonstart zum Team dazu.

Mit Kpohomouh wechselt ein besonderer Spieler in die Bezirksliga. Der Verteidiger kommt aus der Jugend von Manchester City, spielte in Englands U-Nationalmannschaft mit Bukayo Saka (FC Arsenal), Conor Gallagher (Atlético Madrid) oder auch Felix Nmecha (Borussia Dortmund).

Aus der Jugend von Manchester City: Pascal Kpohomouh läuft in der Bezirksliga für Töging auf

Natürlich stellt sich die Frage, wieso es einen Spieler wie Kpohomouh nach Töging zieht. Für einen Spieler dieser Klasse, der einst auch gegen das ehemalige Bayern-Talent Joshua Zirkzee verteidigen musste, klingt ein Wechsel in die oberbayerische Bezirksliga im ersten Moment wenig reizvoll.

Die Verantwortlichen beim FC Töging wussten den 23-Jährigen zu überzeugen. „Ich habe erfahren, dass Pascal in Deutschland einen Neuanfang starten und auch Vollzeit arbeiten will“, sagt Berg. In der Folge sollen sich die Verantwortlichen um Klaus Meier stark um den Verteidiger bemüht und ihn bei der Arbeits- und Wohnungssuche unterstützt haben.

Kpohmouh will über Töging zurück in höhere Ligen. Auf seinem Instagram-Kanal steht: „Footballer on the comeback trail“ – Fußballer auf dem Weg zurück. Der Engländer kommt in seiner Karriere unter anderem auf 20 Spiele für den FC Southampton in der Premier League 2. Zudem lief er 27-Mal in der U18-Premier League auf.

Richtungsweisende Spiele stehen an – Setzt Töging den Aufwärtstrend fort?

Die kommenden Partien können bereits richtungsweisend für den Saisonverlauf des FC Töging sein. Nach dem guten Start in die Liga warten nun mit dem TuS Holzkirchen, einem Auswärtsspiel beim Aufsteiger TSV Ebersberg, Landesliga-Absteiger VfB Forstinning und Aufstiegskandidat TSV Ampfing echte Gradmesser auf die Berg-Elf.

Berg kennt die Liga gut, will aber trotz der Transfers „die Kirche im Dorf lassen.“ Der Trainer sagt: „In unserer Liga spielen viele, die mal bei Bayern oder Sechzig in der Jugend gespielt haben“ und fügt an: „Aber wir sind sehr froh, einen weiteren jungen und ehrgeizigen Spieler bei uns zu haben.“

Doch wer Berg kennt, der weiß, dass der Trainer immer das Maximale herausholen will, schon bei Wacker Burghausen sprach er vom Aufstieg. Mit einem so erfahrenen Trainer an der Seitenlinie und Spielern wie Lacazette oder Kpohomouh auf dem Platz, muss auf jeden Fall mit dem FC Töging gerechnet werden – vielleicht auch schon in dieser Saison. (lha)