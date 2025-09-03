Ausgebildet bei der SpVgg Greuther Fürth: Türkgücü Erding holt Verstärkung aus der Landesliga

Gegen Fraunberg stand der 26 Jahre alte Stürmer am vergangenen Sonntag bereits in der Startelf, blieb beim 0:0 aber noch ohne Scorerpunkt. Brzovic war in der vergangenen Saison beim Landesligisten Garching im Kader. Im Landkreis war Brzovic, Spitzname „Bero“, in der Jugend der SpVgg Altenerding aktiv, ehe es 2015 in die B-Junioren-Bundesliga zu Greuther Fürth ging. Seine erste Station im Herrenbereich war der SC Oberweikertshofen (Kreis Fürstenfeldbruck) in der Landesliga. Danach folgten der SE Freising und VfB Hallbergmoos.

Fußball sei in diesem Jahr eigentlich nicht geplant gewesen, erzählt Brzovic. Doch irgendwie habe er sich von seinen Freunden und seinem Bruder überreden lassen, bei Türkgücü Erding in der Kreisklasse zu kicken. „Mein Bruder (Kenan Brzovic, Anm. d. Red.) spielt hier selbst und ist auch Sponsor mit seiner Bäckerei. Da konnte ich nicht nein sagen”, erklärt der Angreifer. Er wolle eine gute Saison mit TGE spielen und schauen, was möglich ist.