Ausgebildet bei 1860, zuletzt beim FC Augsburg II: Bayreuth holt Bell

Die SpVgg Bayreuth hat sich mit Julian Bell verstärkt. Der 22-jährige Rechtsverteidiger wurde in der Nachwuchsabteilung des TSV 1860 München ausgebildet und spielte in den vergangenen beiden Spielzeiten für die Zweitvertretung des FC Augsburg. Dort sammelte er bereits über 60 Einsätze in der Regionalliga und bringt somit wertvolle Erfahrung mit, kombiniert mit großem Entwicklungspotenzial.

SpVgg-Geschäftsführerin Dr. Nicole Kalemba freut sich über den Neuzugang: "Mit Julian gewinnen wir einen jungen, dynamischen Außenverteidiger, der trotz seines Alters schon reichlich Regionalliga-Erfahrung vorweisen kann. Er passt sowohl sportlich als auch menschlich hervorragend zu uns." Der gebürtige Oberbayer wechselte im Jahr 2014 vom TSV 1860 Rosenheim in den Nachwuchsbereich der Münchner Löwen. Im Sommer 2023 entschloss er sich für den Schritt zum FC Augsburg. Für die Bundesliga-Reserve war er in den vergangenen beiden Spielzeiten ingesamt 61 Mal in der Regionalliga Bayern im Einsatz.

Julian Bell über seinen Wechsel in die Wagnerstadt: "Die Gespräche mit den

Verantwortlichen waren von Beginn an sehr positiv. Wir standen schon länger in Kontakt und am Ende hat mich das Gesamtpaket überzeugt. Ich freue mich auf die neue Herausforderung und möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir gemeinsam erfolgreich sind."