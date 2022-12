Ausflug nach Lürrip beendet - Jung wird wieder Vorster

Er ist wieder da – Defensivspieler Kilian Jung nutzt das Winter-Transfer-Fenster und kehrt nach einem halbjährigen Gastspiel beim Mönchengladbacher Bezirksligisten SV Lürrip zu den Sportfreunden Vorst zurück. Der 33jährige Landesbedienstete absolvierte in den Spielzeiten 2017/2018 bis zum letzten Sommer insgesamt 84 Spiele für die Sportfreunde und erzielte dabei 13 Tore. „Ich habe schnell gemerkt, dass mir meine Vorster Jungs‘ fehlen. Gerne möchte ich der Mannschaft helfen, den direkten Wiederaufstieg zu realisieren“, freut sich der Routinier, der bereits ein paar Trainingseinheiten bei der 1. Mannschaft absolviert hat und das geöffnete Winter-Transfer-Fenster für den Wechsel nutzt. In Lürrip ist es für den Defensivspezialisten nach einem sehr frühen Trainerwechsel nicht zum erhofften Durchbruch gekommen, lediglich zwei Kurzeinsätze in der Bezirksliga stehen zu Buche. „Mit Kilian bekommen wir einen echten Typen dazu“, freut sich Trainer Björn Haas auf den Rückkehrer, der ab Januar wohl die sofortige Spielberechtigung für Vorst erhalten wird. Das letzte Kapitel der Story „Forever Young“ ist somit bei den Sportfreunden noch nicht geschrieben.

Die Sportfreunde Vorst verlassen hat dagegen U19-Spieler Marlon Kurth. Der Nachwuchsspieler absolvierte sieben Einsätze für die 1. Mannschaft und erzielte dabei zwei Tore. Künftig trägt der Offensiv-Spieler wieder das Trikot der SG Kaarst.