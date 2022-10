Ausflug nach Altheim ohne Erfolgserlebnis

Nach schläfriger Anfangsphase und guten Chancen für Altheim, welche Marcel Ruopp im 1:1 vereitelte, fanden wir besser ins Spiel und hatten ebenfalls gute Möglichkeiten durch Denis Wurm oder nach unseren Standards. Im Anschluss verteidigte die Abwehr um Sebastian Malik, Berkay Türen, Sedju und Abdoul alles weg und es ging mit 0:0 in die Pause. Nach 3 gespielten Minuten kam ein Altheimer nach einer Ecke im 16 frei zum Schuss, den verdeckten Schuss konnte unser Torhüter leider nicht parieren. Die Partie in Halbzeit wurde kontinuierlich hitziger und klare Chancen hatten wir von unsere Seite kaum. Ein Foulelfmeter wäre durchaus kurz vor Schluss noch drin gewesen. Alles in allem fehlt uns in diesen Spielen das Spielglück das sich jetzt wieder mit Fleiß und harter Arbeit erarbeitet werden muss.