Ausflug in den Coca-Cola Park

Im beinahe ausverkauften Coca-Cola-Park in Brüttisellen konnte der FC Neumünster sein Können auswärts unter Beweis stellen. Nach dem Weiterkommen im Pokal gegen die Unterklassigen aus Engstringen und einem ansprechenden Auftritt gegen die Herren aus Volketswil war man gewillt, einen oder sogar drei Punkte in die heimische Looren zu entführen. Kaum war eine Minute vergangen, da sahen die Neumünsteraner den Ball in ihrem eigenen Tor, nachdem eine Abfolge von verlorenen Zweikämpfen zum 0:1-Rückstand führte. Knapp zehn Minuten später musste Baici erneut hinter sich greifen. Mit einem 0:2-Rückstand verabschiedete man sich in die Halbzeitpause. In der Folge stabilisierte sich die Neumi-Hintermannschaft, und es konnten vereinzelt Nadelstiche in der Offensive gesetzt werden, jedoch ohne dabei Zählbares zu verzeichnen. Unglücklicherweise musste man in den Schlussminuten noch die Gegentreffer 3 & 4 hinnehmen, nachdem die von Coach Westerberg ausgerufene Neumi-Viertelstunde nicht den gewünschten Erfolg brachte. Mit sichtlich geknickten Häuptern trat man die Rückreise nach Hause an, mit dem Vorhaben, im nächsten Spiel die ersten Punkte in der noch jungen 3. Liga-Saison zu holen.