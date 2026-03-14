 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Ausfallticker in Mecklenburg-Vorpommern: Die heute abgesagten Spiele

Der FuPa-Ausfallticker zeigt euch für die Saison 2025/2026 alle Spielausfälle und -absagen in der Region an.

von red · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Graff / Nückel / Klos / S

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Bei jeder Jahreszeit gibt einige Spielausfälle. Gründe dafür sind die Witterung und auch personelle Probleme bei einigen Mannschaften. Im Ausfallticker von FuPa Mecklenburg-Vorpommern findet ihr alle Absagen in der Region während der Saison 2025/2026. Die Ausfälle werden viele Male täglich aktualisiert.

  • Zur besseren Übersicht gibt es für jeden der Fußballkreise im Gebiet von FuPa Mecklenburg-Vorpommern einen eigenen Ausfallticker - zusätzlich auch für alle überregionalen Partien.
  • Um auf einen Ausfallticker zuzugreifen, müsst ihr lediglich auf den Kreis-Namen klicken. Dann seht ihr sofort die bislang abgesagten Begegnungen.
  • Per Klick auf das jeweilige Datum lässt sich schnell und einfach ein anderer Tag auswählen, um die Absagen für andere Tage aufzurufen

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Der Ausfallticker für die Region

Sobald die Redaktion oder ein Vereinsverwalter eine Absage eines Spiels im System erfasst, werden die abgesagten Partien in der Übersicht angezeigt. Über die Filter-Funktion (hierfür "alle" klicken) könnt ihr euch außerdem die Liveticker eines Kreises anzeigen lassen. Sollte es hierzu Fragen geben, wendet euch jederzeit gerne an die Redaktion von FuPa per E-Mail an mecklenburg-vorpommern@fupa.net

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