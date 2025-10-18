 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
– Foto: Graff / Nückel / Klos / S

Ausfallticker in der KW 42 am Samstag: Diese Spiele fallen aus

Der FuPa-Ausfallticker zeigt euch auch für die Saison 2025/2026 alle Spielausfälle und -absagen in der Region Württemberg an.

Verlinkte Inhalte

BZL Südb. Bodensee
Kreisliga A II
Kreisliga A III
Kreisliga B I
Kreisliga B II

Bei jeder Jahreszeit gibt einige Spielausfälle. Gründe dafür sind die Witterung und auch personelle Probleme bei einigen Mannschaften. Im Ausfallticker von FuPa findet ihr alle Absagen in der Region während der Saison 2025/2026. Die Ausfälle werden viele Male täglich aktualisiert.

  • Zur besseren Übersicht gibt es für jeden der Fußballbezirke im Gebiet von FuPa Württemberg einen eigenen Ausfallticker - zusätzlich auch für alle überregionalen Partien.
  • Um auf einen Ausfallticker zuzugreifen, müsst ihr lediglich auf den Bezirks-Namen klicken.
  • Per Klick auf das Datum lässt sich schnell und einfach ein anderer Tag auswählen, um die Absagen für andere Tage aufzurufen

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Ausfallticker für die Region

>>> Überregionale Spiele in Württemberg.

>>> Bezirk Alb

>>> Bezirk Bodensee

>>> Bezirk Donau/Iller

>>> Bezirk Enz/Murr

>>> Bezirk Franken

>>> Bezirk Neckar/Fils

>>> Bezirk Nordschwarzwald

>>> Bezirk Oberschwaben

>>> Bezirk Ostwürttemberg

>>> Bezirk Rems/Murr/Hall

>>> Bezirk Schwarzwald/Zollern

>>> Bezirk Stuttgart/Böblingen

---

Sobald die Redaktion oder ein Vereinsverwalter eine Absage im System erfasst, werden die abgesagten Partien in der Übersicht angezeigt. Über die Filter-Funktion (hierfür "alle" klicken) könnt ihr euch außerdem die Liveticker der Begegnungen eines Bezirks anzeigen lassen. Sollte es hierzu Fragen geben, wendet euch jederzeit gerne an die Redaktion von FuPa per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 018.10.2025, 10:00 Uhr
Timo BabicAutor