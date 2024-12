Ausfallticker im November: Es wird kälter - diese Spiele fallen aus!

Landesliga Niederrhein: So läuft der 16. Spieltag - live! In den beiden Gruppen der Landesliga am Niederrhein ist die Entscheidung über den Herbstmeistertitel noch nicht gefallen. In Gruppe 1 sind der VfL Jüchen und der FC Remscheid favorisiert, in Gruppe 2 der SV Budberg.