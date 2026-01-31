 2026-01-27T15:58:05.997Z

Allgemeines

Ausfallticker 2025/2026 in Brandenburg: Die heute abgesagten Spiele

Der FuPa-Ausfallticker zeigt euch für die Saison 2025/2026 alle Spielausfälle und -absagen in der Region an.

von red · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Graff / Nückel / Klos / S

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Nordost
NOFV-Oberliga Süd
LK Süd Brandenburg
LL Süd Brandenburg
LK West Brandenburg

Bei jeder Jahreszeit gibt einige Spielausfälle. Gründe dafür sind die Witterung und auch personelle Probleme bei einigen Mannschaften. Im Ausfallticker von FuPa Brandenburg findet ihr alle Absagen in der Region während der Saison 2025/2026. Die Ausfälle werden viele Male täglich aktualisiert.

  • Zur besseren Übersicht gibt es für jeden der Fußballkreise im Gebiet von FuPa Brandenburg einen eigenen Ausfallticker - zusätzlich auch für alle überregionalen Partien.
  • Um auf einen Ausfallticker zuzugreifen, müsst ihr lediglich auf den Kreis-Namen klicken. Dann seht ihr sofort die bislang abgesagten Begegnungen.
  • Per Klick auf das jeweilige Datum lässt sich schnell und einfach ein anderer Tag auswählen, um die Absagen für andere Tage aufzurufen

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Der Ausfallticker für die Region

Sobald die Redaktion oder ein Vereinsverwalter eine Absage eines Spiels im System erfasst, werden die abgesagten Partien in der Übersicht angezeigt. Über die Filter-Funktion (hierfür "alle" klicken) könnt ihr euch außerdem die Liveticker eines Kreises anzeigen lassen. Sollte es hierzu Fragen geben, wendet euch jederzeit gerne an die Redaktion von FuPa per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

