Ausfälle, Topspiele, Ergebnisse - so läuft der Spieltag am 8. Februar

FuPa Niederrhein präsentiert euch alles Wissenswerte zum Spieltag am Sonntag, 8. Februar 2026.

von André Nückel · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser
Topspiele am Sonntag!
Topspiele am Sonntag! – Foto: Jacob Kingsley Amuah

Landesliga 1
Landesliga 2
Bezirksliga 1
Bezirksliga 2
Bezirksliga 3

Es wird gespielt, aber nicht überall! FuPa präsentiert euch alle wichtigen Informationen zum Spieltag am 8. Februar 2026 in der großen Übersicht.

>>> Diese Spiele fallen im Februar 2026 aus

Hier gibt es alle Spiele des Tages

>>> Hier gibt es alle überregionalen Spiele ab der Bezirksliga aufwärts

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Duisburg, Dinslaken und Mülheim!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Düsseldorf!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Essen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Grevenbroich-Neuss!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Kempen-Krefeld!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Kleve-Geldern!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Moers!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Mönchengladbach-Viersen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Oberhausen-Bottrop!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Rees-Bocholt!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Remscheid!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Solingen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Wuppertal-Niederberg!

>>> Ähnliches gilt für die Liveticker am Spieltag auf FuPa Niederrhein!

Eine Auswahl von Spielen am 8. Februar 2026

Morgen, 19:30 Uhr
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
SC Verl
SC VerlSC Verl
19:30live

Morgen, 16:30 Uhr
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlemannia Aachen
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
16:30live

Morgen, 15:00 Uhr
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
15:00

Morgen, 14:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
14:30live

Morgen, 15:00 Uhr
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
15:00

Morgen, 15:30 Uhr
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
15:30live

Morgen, 15:30 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
15:30live

Morgen, 15:30 Uhr
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
15:30live

Morgen, 15:30 Uhr
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
15:30live

Morgen, 15:00 Uhr
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
15:00live

Morgen, 15:30 Uhr
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
15:30live

Morgen, 15:15 Uhr
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W
15:15

Morgen, 15:00 Uhr
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
15:00live

