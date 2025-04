Ausfälle nicht zu verkraften – Hohenfurcher Heim-Pleite gegen Titelkandidat Geiselbullach

Wenn einige Leistungsträger fehlen, wird für den SV Hohenfurch in der Kreisliga die Luft dünn. Das zeigte sich beim vierten Heimspiel des Aufsteigers in Folge gegen den TSV Geiselbullach. Gegen den neuen Tabellenführer war der Aufsteiger komplett chancenlos, was sich auch im Endresultat widerspiegelte. Gegen den nicht nur körperlich überlegenen Titelkandidaten kam der SVH mit 1:5 (0:2) unter die Räder. „Heute hatten wir einfach zu viele Ausfälle“, bekannte Hohenfurchs Trainer Christopher Resch, dem fünf Stammkräfte fehlten und der während der Partie auch noch zwei weitere Verletzte zu beklagen hatte. „Unser mit 28 Jahren ältester Spieler Patrick Schönfelder musste zur Halbzeit raus und unsere jungen Leute haben sich gegen die erfahrenen Geiselbullacher sehr schwergetan“, ergänzte Resch.

Hinzu kam auch noch ein klassischer Fehlstart. Gleich die erste Ecke des TSV nach fünf Minuten nutzte Lukas Bründl mit einem Kopfball zum 1:0. „Das hat natürlich unsere taktische Marschroute komplett über den Haufen geworfen“, berichtete Resch. Er hatte vergeblich gehofft, möglichst lange ohne Gegentor zu bleiben. In der Folge dominierten die Gäste deutlich das Geschehen. Bei einem von Gregor Wendland verursachten Foulelfmeter verhinderte Simon Heubucher noch Schlimmeres. Der SVH-Torhüter lenkte den Strafstoß von Bründl um den Pfosten ins Aus (25.). Beim 0:2 war er dann aber machtlos, weil wenig später Allesandro Einertshofer unbedrängt zum Kopfball kam (29.). Eine weitere große Kopfballchance des TSV kurz vor der Pause ließ Roman Fuchs aus (42.).

Dafür schlug es nur 40 Sekunden nach Wiederanpfiff erneut im SVH-Gehäuse ein. Nach einem Zupfer von Peter Schroefele gegen einen Geiselbullacher zeigte der Unparteiische erneut auf den Punkt. Diesmal ließ Bründl dem SVH-Torhüter keine Chance – 3:0. Wenig später waren die Hausherren bei einer Ecke nicht im Bilde, so dass Jens Bürger per Kopfball zum 4:0 vollendete (57.). Erst danach kamen die Hohenfurcher durch Leonhard Grimm zum ersten Torschuss, der jedoch in die Wolken ging (65.). Beim zweiten Versuch zielte er, allerdings in stark abseitsverdächtiger Position, besser. Die Freude über den Hohenfurcher Ehrentreffer zum 1:4 (68.) hielt sich jedoch in Grenzen, da Bründl direkt im Gegenzug mit dem vierten Kopfballtor der Gäste umgehend den Vier-Tore-Abstand wieder herstellte (70.). Danach passierte nicht mehr viel. Für einen Aufreger sorgte nur noch eine Klärungsaktion des wenig beschäftigten TSV-Schlussmanns und Trainers Stefan Held, bei dem er sich eine Schulterverletzung zuzog und ausgewechselt werden musste.