Ausfälle, Fehler, Hoffnung: So lief die Saison für den FC Nordheide

Der FC Nordheide kämpfte sich durch eine Saison voller Ausfälle und Rückschläge. Am Ende verhindert nur der Zusammenschluss mit dem TSV Groß Meckelsen den Abstieg – jetzt hofft Trainer Florian Ryll auf einen Neustart.

Die Saison 2024/25 der Kreisliga Rotenburg war für den FC Nordheide eine Achterbahnfahrt, bei der es am Ende nur noch eine Richtung gab. So findet man den FC in der Abschlusstabelle auf dem 13. und vorletzten Tabellenplatz, mit 28 Punkten und einem Torverhältnis von 44:58. Sieben Siege, sieben Unentschieden und zwölf Niederlagen stehen zu Buche – eine Bilanz, die ohne den Zusammenschluss mit dem TSV Groß Meckelsen zur neuen Saison den Abstieg bedeutet hätte.

Trainer Florian Ryll, der aufgrund des dünnen Kaders phasenweise selbst auflaufen musste, blickt in seiner Analyse auf eine Saison voller Herausforderungen zurück. „Wir hatten uns schon früh mit vielen Ausfällen auseinanderzusetzen“, so Ryll. Leistungsträger wie Yannick Wichern und Christopher Mönkehues fielen lange aus, was die ohnehin knappe Personaldecke weiter belastete. „Manchmal hatte ich nur sieben oder acht Spieler im Training. Das hat sich durch die ganze Saison gezogen“, sagt er.