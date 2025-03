Auseinandersetzung in Immenbeck landet beim Sportgericht

Wie berichtet kam es am vergangenen Spieltag in der Partie zwischen Immenbeck II und Bützfleth zu einer Rudelbildung und Auseinandersetzung. Das hat nun Konsequenzen.

Es lief schon die fünfte Minute in der Nachspielzeit. Der TuSV Bützfleth führte mit 3:1 und hatte noch einen Eckball. Der Torhüter des gastgebenden TSV Eintracht Immenbeck II fing den Ball ab und drosch ihn aus dem Strafraum.

Würgemale: TSV-Keeper soll körperlich angegangen worden sein

„Dann kam es zu einem Wortgefecht und es eskalierte“, sagt TSV-Obmann Sven Wulff. Der TSV-Torhüter soll in der Folge körperlich angegangen worden sein. Er habe Würgemale gehabt. Er sei deshalb zivilrechtlich gegen zwei Bützflether vorgegangen. Soweit die Immenbecker Seite.

Heftig sei es erst geworden, so TuSV-Trainer Can Yildiz, als die Immenbecker Zuschauer auf den Platz stürmten. Da seien er und sein Co-Trainer auch auf den Platz gegangen, um die eigenen Spieler Richtung Ersatzbank zu holen.

Er selbst habe nicht gesehen, was genau vorgefallen war. „Ich werde keine Schuldzuweisungen machen“, sagt Yildiz.