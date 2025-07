Ausdauerwunder für den VfR Warbeyen

Wenn Rahel Lang sich einmal etwas in den Kopf gesetzt hat, bleibt es nur in seltenen Fällen bei einem Gedankenexperiment. Die neue Mittelfeldspielerin des Zweitligisten VfR Warbeyen hat sich nie vor großen Entscheidungen gescheut – und davon hat sie in jungen Jahren schon einige getroffen. Die letzte davon vor wenigen Wochen, als sie eine Nachricht von Loreta Lulaj erhielt, mit der sie zuletzt für den bayrischen Regionalligisten Wacker München am Ball war.

Das stand jedoch erst einmal nicht zur Debatte, weil die angehende Medizinerin eigentlich noch in diesem Jahr ihr erstes Staatsexamen ablegen wollte. „Ich habe dann allerdings trotzdem meine Telefonnummer, einen Lebenslauf und ein ‚Highlight‘-Video nach Warbeyen geschickt. Der Kontakt kam zustande. Und dann habe ich beschlossen, zwei Wochen an der Saisonvorbereitung in Kleve teilzunehmen“, erzählt Lang.

Es dauerte gerade einmal eine Woche, da war die Tinte auf dem Vertrag schon trocken. Der Sinneswandel kam ganz von alleine. Die Entscheidung sei ihr sehr leicht gefallen, so Lang. „Ich habe mich von Anfang an sehr wohlgefühlt. Schnell war mir klar, dass ich hier meinen nächsten sportlichen Schritt gehen möchte. Ich will schauen, wie hochklassig ich spielen kann.“

Die Verantwortlichen des VfR sind fest davon überzeugt, dass der Neuzugang das Zeug für die Zweite Liga mitbringt. „Rahel hat uns von der ersten Sekunde an begeistert. Sie hatte sofort hervorragende Testdaten und bringt eine tolle Mischung aus Freude und Ehrgeiz mit. Deshalb war es für uns nach den ersten Einheiten überhaupt gar keine Frage, dass wir Rahel gerne an uns binden wollen“, sagt VfR-Trainer Sandro Scuderi.

Für die 21-Jährige, die mit Loreta Lulaj auch schon für die Juniorinnen des FC Bayern gespielt hat, ist der Schritt an den Niederrhein nicht das erste große Abenteuer. Nach ihrem Abitur verbrachte die Mittelfeldspielerin anderthalb Jahre in den USA, wo sie am Lake Erie College im Bundesstaat Ohio College-Fußball spielte. „Ich habe mich für eine kleinere Uni entschieden, weil dort alles ein bisschen familiärer war. Ich war damals 17 Jahre alt und wollte ein bisschen aus meiner Komfortzone raus. Rückblickend hätte ich es bereut, wenn ich diesen Schritt nicht gewagt hätte“, sagt Lang, die sich auf der Sechser-Position am wohlsten fühlt.

Beruflichen Pläne zunächst verschoben

Für ihr Medizinstudium kehrte sie anschließend nach Deutschland zurück und avancierte bei Wacker München zur Stammspielerin. Das bevorstehende Staatsexamen hat Rahel Lang nun erst einmal auf das Frühjahr 2026 verschoben. „So kann ich mich auf den Fußball konzentrieren und gleichzeitig für eine gute Note im Examen lernen“, sagt sie.

Zuletzt hat Lang in der bayrischen Heimat Athletik- und Ausdauereinheiten absolviert. Für die Testspiele und das bevorstehende Trainingslager ist sie inzwischen wieder in Kleve gelandet. Sie will dem Team als Antreiberin im Zentrum unter die Arme greifen. „Meine Ausdauer ist eine meiner größten Stärken. Ich bin eine typische Box-to-Box-Spielerin mit Zug nach vorne. Ich bin überall im Mittelfeld zu finden“, sagt die 21-Jährige.

Ihre Auslandserfahrung kann sie im bunt zusammengewürfelten Warbeyener Team gleich einbringen. „Es ist toll, dass wir so eine internationale Mannschaft sind. Ich finde es immer schön, sich in unterschiedlichen Sprachen zu verständigen. Es ist zwar erstmal ein Herantasten. Aber dafür, dass die meisten Spielerinnen sich erst seit ein paar Wochen kennen, verstehen wir uns schon richtig gut. Wir freuen uns alle auf die Herausforderung Zweite Bundesliga“, sagt Rahel Lang.