Ausblick Kreisligen: Viel Feiertags-Action am 4. Spieltag

Daumen hoch: Anton Metzner und der FSV Landau sind mit drei Siegen aus drei Spielen optimal aus den Startlöchern gekommen. – Foto: Charly Becherer

Spieltag Nummer vier in den vier niederbayerischen Kreisligen wirft seine Schatten voraus. Hier gibt`s wieder die Übersicht:

Niederbayern Ost

Kreisliga Passau

Die bislang als einziges Teams verlustpunktfreien "Karpfen" müssen am Samstag beim noch ungeschlagenen TSV Schönberg ran. Das dürfte zahlreiche Interessierte anlocken. Sicherlich auch interessant werden wird das Duell zwischen der DJK Passau West und der DJK Eberhardsberg. Die Gäste kommen bislang noch so gar nicht in Schwung. 4. Spieltag

Sa., 16.08.25 15:00 Uhr FC Salzweg - SV Röhrnbach

Sa., 16.08.25 16:00 Uhr TSV Schönberg 1904 - TSV Karpfham

Sa., 16.08.25 16:00 Uhr DJK Passau West - DJK Eberhardsberg

So., 17.08.25 14:00 Uhr DJK-SV Dorfbach - SV Perlesreut

So., 17.08.25 15:00 Uhr FC Tittling - SV Schöfweg

So., 17.08.25 15:00 Uhr SpVgg Oberkreuzberg - SG Thyrnau / Kellberg

Do., 11.09.25 19:00 Uhr SV Hohenau - FC Egglham



Kreisliga Straubing



Das Derby zwischen dem FC Langdorf und dem SC Zwiesel steht freilich im Fokus des 4. Spieltags und dürfte für eine große Kulisse sorgen. Reichlich Zuschauer dürfte auch der Nachbarschafts-Schlager zwischen dem SV Winzer und der SpVgg Osterhofen anlocken.

4. Spieltag

Fr., 15.08.25 15:00 Uhr SV Auerbach - TSV Lindberg

Sa., 16.08.25 14:00 Uhr SV Perkam - DJK SB Straubing

Sa., 16.08.25 14:00 Uhr SpVgg Stephansposching - SV Haibach

Sa., 16.08.25 14:00 Uhr TSV Oberschneiding - TSV Regen

So., 17.08.25 14:00 Uhr 1. FC Viechtach - SV Neuhausen/Offenberg

So., 17.08.25 15:00 Uhr FC Langdorf - SC 1919 Zwiesel

So., 17.08.25 18:00 Uhr SV Winzer - SpVgg Osterhofen Niederbayern West





Viele Zuschauer dürfte das Derby zwischen Mallersdorf und Ettenkofen anlocken. – Foto: Lukas Ziegler