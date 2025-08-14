Ausblick Kreisligen: Viel Feiertags-Action am 4. Spieltag

Spieltag Nummer vier in den vier niederbayerischen Kreisligen wirft seine Schatten voraus. Hier gibt`s wieder die Übersicht:
Die bislang als einziges Teams verlustpunktfreien "Karpfen" müssen am Samstag beim noch ungeschlagenen TSV Schönberg ran. Das dürfte zahlreiche Interessierte anlocken. Sicherlich auch interessant werden wird das Duell zwischen der DJK Passau West und der DJK Eberhardsberg. Die Gäste kommen bislang noch so gar nicht in Schwung.
4. Spieltag
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr FC Salzweg - SV Röhrnbach
Sa., 16.08.25 16:00 Uhr TSV Schönberg 1904 - TSV Karpfham
Sa., 16.08.25 16:00 Uhr DJK Passau West - DJK Eberhardsberg
So., 17.08.25 14:00 Uhr DJK-SV Dorfbach - SV Perlesreut
So., 17.08.25 15:00 Uhr FC Tittling - SV Schöfweg
So., 17.08.25 15:00 Uhr SpVgg Oberkreuzberg - SG Thyrnau / Kellberg
Do., 11.09.25 19:00 Uhr SV Hohenau - FC Egglham
Kreisliga Straubing
Das Derby zwischen dem FC Langdorf und dem SC Zwiesel steht freilich im Fokus des 4. Spieltags und dürfte für eine große Kulisse sorgen. Reichlich Zuschauer dürfte auch der Nachbarschafts-Schlager zwischen dem SV Winzer und der SpVgg Osterhofen anlocken.
4. Spieltag
Fr., 15.08.25 15:00 Uhr SV Auerbach - TSV Lindberg
Sa., 16.08.25 14:00 Uhr SV Perkam - DJK SB Straubing
Sa., 16.08.25 14:00 Uhr SpVgg Stephansposching - SV Haibach
Sa., 16.08.25 14:00 Uhr TSV Oberschneiding - TSV Regen
So., 17.08.25 14:00 Uhr 1. FC Viechtach - SV Neuhausen/Offenberg
So., 17.08.25 15:00 Uhr FC Langdorf - SC 1919 Zwiesel
So., 17.08.25 18:00 Uhr SV Winzer - SpVgg Osterhofen
Feiertags-Action in der Kreisliga Donau-Laaber! Es geht rund an Mariä Himmelfahrt. Die bislang auftrumpfenden Teams aus Adlkofen und Ergoldsbach stehen vor Heimspielen gegen Hohenthann bzw. Offenstetten/Rohr. Viel Brisanz verspricht das Derby zwischen der SG Mallersdorf/Grafentraubach und dem SV Ettenkofen.
4. Spieltag
Fr., 15.08.25 14:00 Uhr SG Sandharlanden / Gögging - SG Ihrlerstein / Essing
Fr., 15.08.25 14:00 Uhr DJK-SV Adlkofen - FC Hohenthann
Fr., 15.08.25 14:30 Uhr TSV Ergoldsbach - SG Offenstetten / Rohr
Fr., 15.08.25 15:00 Uhr SG Mallersdorf/Grafentraubach - SV Ettenkofen
Fr., 15.08.25 15:00 Uhr FC Leibersdorf - FC Eintracht Landshut
Fr., 15.08.25 16:00 Uhr DJK-TSV Ast - TSV Abensberg
Fr., 15.08.25 16:00 Uhr FC Ergolding II - TSV Neustadt/Donau
Kreisliga Isar-Rott
Derby-time in Landau! Der bisher makellose FSV empfängt zuhause den ebenfalls sehr ordentlich gestarteten SC Aufhausen. Aufsteiger TSV Pilsting, der noch auf den ersten Zähler wartet, steht beim TSV Ulbering schon vorm ersten wegweisenden Duell.
4. Spieltag
Fr., 15.08.25 13:30 Uhr FC Dingolfing II - SV Hebertsfelden
Fr., 15.08.25 14:00 Uhr TSV Ulbering - TSV Pilsting
Fr., 15.08.25 14:00 Uhr FSV Landau/Isar - SC Aufhausen
Fr., 15.08.25 15:00 Uhr DJK-TSV Dietfurt - SV-DJK Wittibreut
Fr., 15.08.25 15:00 Uhr DJK-SV Geratskirchen - TSV Vilsbiburg
Fr., 15.08.25 16:00 Uhr FC Velden-Eberspoint - FC Bonbruck/Bodenk.
Fr., 15.08.25 16:00 Uhr SG Johannesbr.-Binab. - TSV 1893 Gangkofen