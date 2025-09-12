Ausblick Kreisligen: So läuft der 8. Spieltag

Die richtigen Lehren aus zwei Auftaktpleiten hat offenbar Christoph Beer gezogen. Seine Wittibreuter sind das Team der Stunde in der Kreisliga Isar-Rott und haben zuletzt fünf Siege in Serie eingefahren. – Foto: Andreas Santner

In den vier niederbayerischen Kreisligen steht am Wochenende Durchgang Nummer acht auf dem Programm. Wir haben für auch den Überblick über den Spieltag:

Niederbayern Ost Kreisliga Passau

Beste Werbung für sein Kracherheimspiel gegen den Tabellenführer konnte der bis dato starke Aufsteiger aus Egglham betreiben! Angeführt von Goalgetter Julian Willeuthner setzte sich der FC am Donnerstagabend in einem Nachholspiel mit 4:3 in Hohenau durch und kann sich nun auf das Nachbarschaftsduell gegen die "Karpfen" freuen. Sa., 13.09.25 16:00 Uhr TSV Schönberg 1904 - FC Salzweg

Sa., 13.09.25 16:00 Uhr FC Tittling - SV Röhrnbach

So., 14.09.25 14:30 Uhr SV Hohenau - SV Perlesreut

So., 14.09.25 15:00 Uhr FC Egglham - TSV Karpfham

So., 14.09.25 15:00 Uhr SG Thyrnau / Kellberg - DJK Eberhardsberg

So., 14.09.25 16:00 Uhr SpVgg Oberkreuzberg - SV Schöfweg

So., 14.09.25 16:30 Uhr DJK Passau West - DJK-SV Dorfbach

Kreisliga Straubing Im Fokus des 8. Spieltags steht das traditionsreiche Bayerwald-Derby zwischen dem TSV Regen und dem SC Zwiesel Fr., 12.09.25 17:45 Uhr SV Auerbach - SV Haibach

Sa., 13.09.25 13:00 Uhr TSV Oberschneiding - TSV Lindberg

Sa., 13.09.25 15:00 Uhr SV Perkam - SpVgg Stephansposching

Sa., 13.09.25 18:00 Uhr TSV Regen - SC 1919 Zwiesel

So., 14.09.25 14:00 Uhr 1. FC Viechtach - SpVgg Osterhofen

So., 14.09.25 15:00 Uhr FC Langdorf - SV Winzer

So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Neuhausen/Offenberg - DJK SB Straubing

Die Mallersdorfer haben vergangene Woche die Tabellenführung in der Kreisliga Donau-Laaber übernommen. – Foto: Alfred Brumbauer