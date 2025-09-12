Ausblick Kreisligen: So läuft der 8. Spieltag

In den vier niederbayerischen Kreisligen steht am Wochenende Durchgang Nummer acht auf dem Programm. Wir haben für auch den Überblick über den Spieltag:
Beste Werbung für sein Kracherheimspiel gegen den Tabellenführer konnte der bis dato starke Aufsteiger aus Egglham betreiben! Angeführt von Goalgetter Julian Willeuthner setzte sich der FC am Donnerstagabend in einem Nachholspiel mit 4:3 in Hohenau durch und kann sich nun auf das Nachbarschaftsduell gegen die "Karpfen" freuen.
Sa., 13.09.25 16:00 Uhr TSV Schönberg 1904 - FC Salzweg
Sa., 13.09.25 16:00 Uhr FC Tittling - SV Röhrnbach
So., 14.09.25 14:30 Uhr SV Hohenau - SV Perlesreut
So., 14.09.25 15:00 Uhr FC Egglham - TSV Karpfham
So., 14.09.25 15:00 Uhr SG Thyrnau / Kellberg - DJK Eberhardsberg
So., 14.09.25 16:00 Uhr SpVgg Oberkreuzberg - SV Schöfweg
So., 14.09.25 16:30 Uhr DJK Passau West - DJK-SV Dorfbach
Im Fokus des 8. Spieltags steht das traditionsreiche Bayerwald-Derby zwischen dem TSV Regen und dem SC Zwiesel - >>>hier geht`s zur ausführlichen Spieltagsvorschau!
Fr., 12.09.25 17:45 Uhr SV Auerbach - SV Haibach
Sa., 13.09.25 13:00 Uhr TSV Oberschneiding - TSV Lindberg
Sa., 13.09.25 15:00 Uhr SV Perkam - SpVgg Stephansposching
Sa., 13.09.25 18:00 Uhr TSV Regen - SC 1919 Zwiesel
So., 14.09.25 14:00 Uhr 1. FC Viechtach - SpVgg Osterhofen
So., 14.09.25 15:00 Uhr FC Langdorf - SV Winzer
So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Neuhausen/Offenberg - DJK SB Straubing
Kreisliga Donau-Laaber
Nach zwei Niederlagen in Folge will der TSV Ergoldsbach wieder in die Erfolgsspur kommen. Am Tabellenende hat der SV Ettenkofen zuletzt den ersehnten ersten Saisonsieg einfahren können. Geht`s jetzt aufwärts in der "Gruam"? In Hohenthann will der SVE nachlegen und sich so Schritt für Schritt aus dem Tabellenkeller nach oben kämpfen.
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr SG Sandharlanden / Gögging - TSV Ergoldsbach
Sa., 13.09.25 16:00 Uhr SG Mallersdorf/Grafentraubach - DJK-TSV Ast
So., 14.09.25 15:00 Uhr FC Leibersdorf - SG Offenstetten / Rohr
So., 14.09.25 15:00 Uhr TSV Neustadt/Donau - SG Ihrlerstein / Essing
So., 14.09.25 15:00 Uhr FC Hohenthann - SV Ettenkofen
So., 14.09.25 16:00 Uhr DJK-SV Adlkofen - FC Eintracht Landshut
So., 14.09.25 17:00 Uhr FC Ergolding II - TSV Abensberg
Respekt, das nennt man wohl die richtigen Lehren aus zwei Auftaktpleiten gezogen! Das Team der Stunde heißt derzeit SV-DJK Wittibreut. Fünf Siege in Folge hat die Elf von Spielertrainer Christoph Beer in den vergangenen Wochen eingefahren und sich damit auf Tabellenplatz zwei katapultiert. Geht der Lauf in Geratskirchen weiter?
Fr., 12.09.25 19:00 Uhr TSV Vilsbiburg - FC Bonbruck/Bodenk.
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr SC Aufhausen - TSV Pilsting
Sa., 13.09.25 16:00 Uhr DJK-SV Geratskirchen - SV-DJK Wittibreut
So., 14.09.25 14:00 Uhr TSV Ulbering - DJK-TSV Dietfurt
So., 14.09.25 14:00 Uhr FSV Landau/Isar - TSV 1893 Gangkofen
So., 14.09.25 16:00 Uhr FC Velden-Eberspoint - FC Dingolfing II
So., 14.09.25 16:00 Uhr SG Johannesbr.-Binab. - SV Hebertsfelden