Ausblick Kreisligen: Rein in den Herbst - der 10. Spieltag steht an

Der Herbst ist da! Nachdem sich der Sommer am vergangenen Wochenende noch einmal aufgebäumt hat, ist es nun merklich kühler geworden. Heißt auch: Die erste Saisonphase ist schon wieder rum. Am Wochenende steht in den vier niederbayerischen Kreisligen der 10. Spieltag auf dem Programm. Hier gibt`s wieder die Übersicht:
Kreisliga Passau
Wichtiges Heimspiel für den SV Hohenau. Der Tabellenletzte empfängt den Aufsteiger aus Dorfbach. Ein Sieg für die Bayerwäldler ist eigentlich Pflicht! Ein wegweisendes Kellerduell steht in Schönberg an, wenn der TSV den Nachbarn vom FC Tittling empfängt.
10. Spieltag
Sa., 27.09.25 11:00 Uhr TSV Schönberg 1904 - FC Tittling
Sa., 27.09.25 16:00 Uhr DJK Passau West - SV Röhrnbach
Sa., 27.09.25 16:00 Uhr TSV Karpfham - DJK Eberhardsberg
So., 28.09.25 14:30 Uhr SV Hohenau - DJK-SV Dorfbach
So., 28.09.25 15:00 Uhr FC Egglham - SV Schöfweg
So., 28.09.25 15:00 Uhr SG Thyrnau / Kellberg - SV Perlesreut
So., 28.09.25 15:00 Uhr SpVgg Oberkreuzberg - FC Salzweg
Kreisliga Straubing
Nach dem ersten Punktverlust wartet auf Tabellenführer SpVgg Osterhofen das schwere Auswärtsspiel beim TSV Regen. Zudem im Fokus: Die zwei Kellerduelle zwischen dem 1. FC Viechtach und dem SV Winzer sowie dem SV Perkam und dem SV Auerbach.
10. Spieltag
Sa., 27.09.25 15:00 Uhr TSV Regen - SpVgg Osterhofen
Sa., 27.09.25 16:00 Uhr TSV Oberschneiding - SpVgg Stephansposching
So., 28.09.25 14:00 Uhr DJK SB Straubing - SC 1919 Zwiesel
So., 28.09.25 14:00 Uhr 1. FC Viechtach - SV Winzer
So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Perkam - SV Auerbach
So., 28.09.25 15:00 Uhr FC Langdorf - SV Haibach
So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Neuhausen/Offenberg - TSV Lindberg
Kreisliga Donau-Laaber
Im Fokus des 10. Spieltags steht das Topspiel und Verfolgerduell zwischen der DJK-SV Adlkofen und dem TSV Ergoldsbach. Und natürlich der Kellerkracher zwischen der SG Ihrlerstein/Essing gegen den SV Ettenkofen - Vorletzter gegen Letzter.
10. Spieltag
Sa., 27.09.25 13:30 Uhr FC Hohenthann - TSV Abensberg
Sa., 27.09.25 16:00 Uhr DJK-SV Adlkofen - TSV Ergoldsbach
Sa., 27.09.25 17:00 Uhr SG Mallersdorf/Grafentraubach - SG Offenstetten / Rohr
So., 28.09.25 14:00 Uhr SG Sandharlanden / Gögging - FC Leibersdorf
So., 28.09.25 15:00 Uhr SG Ihrlerstein / Essing - SV Ettenkofen
So., 28.09.25 15:00 Uhr TSV Neustadt/Donau - FC Eintracht Landshut
So., 28.09.25 16:00 Uhr FC Ergolding II - DJK-TSV Ast
Kreisliga Isar-Rott
Landau gegen Dingolfing - diese Konstellation verspricht immer Brisanz, auch wenn`s "nur" die zweite Mannschaft des FCD ist. Es wird zudem interessant sein zu sehen, wie der FSV die erste Saisonpleite zuletzt in Wittibreut weggesteckt hat.
10. Spieltag
Fr., 26.09.25 19:00 Uhr FC Velden-Eberspoint - SG Johannesbr.-Binab.
Sa., 27.09.25 14:00 Uhr TSV Ulbering - SV Hebertsfelden
Sa., 27.09.25 14:00 Uhr FSV Landau/Isar - FC Dingolfing II
Sa., 27.09.25 15:00 Uhr TSV Vilsbiburg - TSV 1893 Gangkofen
So., 28.09.25 14:00 Uhr SC Aufhausen - SV-DJK Wittibreut
So., 28.09.25 15:00 Uhr DJK-SV Geratskirchen - DJK-TSV Dietfurt
So., 28.09.25 16:00 Uhr FC Bonbruck/Bodenk. - TSV Pilsting