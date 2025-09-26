Ausblick Kreisligen: Rein in den Herbst - der 10. Spieltag steht an

Für die SG Ihrlerstein/Essing läuft`s nach dem Aufstieg in der Kreisliga-Laaber noch nicht rund. Jetzt empfangen die "Brandler" um Trainer Christopher Kiendl (li.) den SV Ettenkofen zum Kellerduell. – Foto: Alfred Brumbauer

Der Herbst ist da! Nachdem sich der Sommer am vergangenen Wochenende noch einmal aufgebäumt hat, ist es nun merklich kühler geworden. Heißt auch: Die erste Saisonphase ist schon wieder rum. Am Wochenende steht in den vier niederbayerischen Kreisligen der 10. Spieltag auf dem Programm. Hier gibt`s wieder die Übersicht:

Niederbayern Ost

Kreisliga Passau



Wichtiges Heimspiel für den SV Hohenau. Der Tabellenletzte empfängt den Aufsteiger aus Dorfbach. Ein Sieg für die Bayerwäldler ist eigentlich Pflicht! Ein wegweisendes Kellerduell steht in Schönberg an, wenn der TSV den Nachbarn vom FC Tittling empfängt.

10. Spieltag

Sa., 27.09.25 11:00 Uhr TSV Schönberg 1904 - FC Tittling

Sa., 27.09.25 16:00 Uhr DJK Passau West - SV Röhrnbach

Sa., 27.09.25 16:00 Uhr TSV Karpfham - DJK Eberhardsberg

So., 28.09.25 14:30 Uhr SV Hohenau - DJK-SV Dorfbach

So., 28.09.25 15:00 Uhr FC Egglham - SV Schöfweg

So., 28.09.25 15:00 Uhr SG Thyrnau / Kellberg - SV Perlesreut

So., 28.09.25 15:00 Uhr SpVgg Oberkreuzberg - FC Salzweg Kreisliga Straubing



Nach dem ersten Punktverlust wartet auf Tabellenführer SpVgg Osterhofen das schwere Auswärtsspiel beim TSV Regen. Zudem im Fokus: Die zwei Kellerduelle zwischen dem 1. FC Viechtach und dem SV Winzer sowie dem SV Perkam und dem SV Auerbach.

10. Spieltag

Sa., 27.09.25 15:00 Uhr TSV Regen - SpVgg Osterhofen

Sa., 27.09.25 16:00 Uhr TSV Oberschneiding - SpVgg Stephansposching

So., 28.09.25 14:00 Uhr DJK SB Straubing - SC 1919 Zwiesel

So., 28.09.25 14:00 Uhr 1. FC Viechtach - SV Winzer

So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Perkam - SV Auerbach

So., 28.09.25 15:00 Uhr FC Langdorf - SV Haibach

So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Neuhausen/Offenberg - TSV Lindberg

Sorgenvoller Blick: Der SV Winzer hat unter Coach Christopher Krawetz erst sieben Zähler in der Kreisliga Straubing einfahren können. Beim Schlusslicht in Viechtach steht nun eine wegweisende Partie an. – Foto: Michael Birkner