Ausblick Kreisligen: Ost-Rückrundenstart, Hinrundenfinale im Westen

In den vier niederbayerischen Kreisligen ist der Osten dem Westen einen Schritt voraus. Während in den Kreisligen Passau und Straubing an diesem Wochenende schon in die Rückrunde gestartet wird, steht in den Kreisligen Donau-Laaber und Isar-Rott der letzte Spieltag der Vorrunde auf dem Programm. Hier gibt`s wieder die Übersicht:

Der erste Spieltag der Rückrunde steht ganz im Zeichen der Nachbarschaftsduelle: Heiß hergehen wird es bestimmt im Derby und Kellerkracher zwischen Schönberg und Oberkreuzberg. Aber auch die Duelle Salzweg vs. Eberhardsberg, Hohenau vs. Röhrnbach oder Dorfbach vs. Karpfham dürften bei voraussichtlich freundlichem Herbstwetter zahlreiche Zuschauer anlocken.

14. Spieltag Sa., 18.10.25 14:00 Uhr DJK-SV Dorfbach - TSV Karpfham Sa., 18.10.25 14:30 Uhr SV Hohenau - SV Röhrnbach Sa., 18.10.25 15:00 Uhr FC Salzweg - DJK Eberhardsberg Sa., 18.10.25 15:00 Uhr FC Tittling - FC Egglham Sa., 18.10.25 15:00 Uhr SV Perlesreut - SV Schöfweg Sa., 18.10.25 16:00 Uhr DJK Passau West - SG Thyrnau / Kellberg Sa., 18.10.25 16:00 Uhr TSV Schönberg 1904 - SpVgg Oberkreuzberg

Die SpVgg Osterhofen hat die Vorrunde ohne Niederlage überstanden. Zum Rückrundenauftakt empfängt der Spitzenreiter den zuletzt sehr formstarken TSV Lindberg. Die "Waidler" haben zuletzt drei Siege in Serie einfahren können. Kann die Truppe aus dem "Gansaldorf" auch dem Primus ein Bein stellen?

Das Hinspiel war eine Osterhofener Machtdemonstration: Mit 6:0 hatte sich die SpVgg in Lindberg durchgesetzt. Kann der TSV es dieses Mal offener gestalten? – Foto: Helmut Weiderer

14. Spieltag

Sa., 18.10.25 15:00 Uhr SV Auerbach - SV Neuhausen/Offenberg

Sa., 18.10.25 15:00 Uhr FC Langdorf - TSV Regen

Sa., 18.10.25 15:00 Uhr SpVgg Osterhofen - TSV Lindberg

So., 19.10.25 14:00 Uhr 1. FC Viechtach - SV Haibach

So., 19.10.25 15:00 Uhr SV Winzer - DJK SB Straubing

So., 19.10.25 15:00 Uhr SV Perkam - TSV Oberschneiding

So., 19.10.25 16:00 Uhr SpVgg Stephansposching - SC 1919 Zwiesel

Niederbayern West

Kreisliga Donau-Laaber

Ein Schmankerl hält der letzte Spieltag der Vorrunde parat: Tabellenführer DJK-SV Adlkofen reist zum Titelkonkurrenten SG Mallersdorf/Granfentraubach. Die Sportgemeinschaft hat derzeit einen Durchhänger und die vergangenen drei Partien allesamt verloren. Können die Hausherren die Krise beenden und sich im Titelrennen zurückmelden? Oder triumpiert Adlkofen und legt zwischen sich und Mallersdorf ein sattes 12-Punkte-Polster?

13. Spieltag

Sa., 18.10.25 16:00 Uhr SG Mallersdorf/Grafentraubach - DJK-SV Adlkofen

Sa., 18.10.25 16:00 Uhr TSV Abensberg - SV Ettenkofen

Sa., 18.10.25 16:00 Uhr FC Eintracht Landshut - SG Offenstetten / Rohr

So., 19.10.25 14:00 Uhr SG Sandharlanden / Gögging - FC Ergolding II

So., 19.10.25 14:00 Uhr DJK-TSV Ast - TSV Neustadt/Donau

So., 19.10.25 15:00 Uhr FC Leibersdorf - FC Hohenthann

So., 19.10.25 15:00 Uhr TSV Ergoldsbach - SG Ihrlerstein / Essing

Kreisliga Isar-Rott

Mit Gangkofen und Hebertsfelden treffen zum Abschluss der Hinrunde zwei Enttäuschte der bisherigen Spielzeit aufeinander. Vor einer Herkulesaufgabe steht der TSV Ulbering, der zuhause Tabellenführer Landau empfängt.

13. Spieltag

Fr., 17.10.25 20:00 Uhr TSV 1893 Gangkofen - SV Hebertsfelden

Sa., 18.10.25 12:15 Uhr FC Dingolfing II - FC Bonbruck/Bodenk.

Sa., 18.10.25 15:15 Uhr SV-DJK Wittibreut - TSV Pilsting

Sa., 18.10.25 16:00 Uhr DJK-TSV Dietfurt - TSV Vilsbiburg

So., 19.10.25 14:00 Uhr TSV Ulbering - FSV Landau/Isar

So., 19.10.25 16:00 Uhr FC Velden-Eberspoint - DJK-SV Geratskirchen

So., 19.10.25 16:00 Uhr SG Johannesbr.-Binab. - SC Aufhausen