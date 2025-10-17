Ausblick Kreisligen: Ost-Rückrundenstart, Hinrundenfinale im Westen

In den vier niederbayerischen Kreisligen ist der Osten dem Westen einen Schritt voraus. Während in den Kreisligen Passau und Straubing an diesem Wochenende schon in die Rückrunde gestartet wird, steht in den Kreisligen Donau-Laaber und Isar-Rott der letzte Spieltag der Vorrunde auf dem Programm. Hier gibt`s wieder die Übersicht:
Der erste Spieltag der Rückrunde steht ganz im Zeichen der Nachbarschaftsduelle: Heiß hergehen wird es bestimmt im Derby und Kellerkracher zwischen Schönberg und Oberkreuzberg. Aber auch die Duelle Salzweg vs. Eberhardsberg, Hohenau vs. Röhrnbach oder Dorfbach vs. Karpfham dürften bei voraussichtlich freundlichem Herbstwetter zahlreiche Zuschauer anlocken.
Kreisliga Passau
14. Spieltag
Sa., 18.10.25 14:00 Uhr DJK-SV Dorfbach - TSV Karpfham
Sa., 18.10.25 14:30 Uhr SV Hohenau - SV Röhrnbach
Sa., 18.10.25 15:00 Uhr FC Salzweg - DJK Eberhardsberg
Sa., 18.10.25 15:00 Uhr FC Tittling - FC Egglham
Sa., 18.10.25 15:00 Uhr SV Perlesreut - SV Schöfweg
Sa., 18.10.25 16:00 Uhr DJK Passau West - SG Thyrnau / Kellberg
Sa., 18.10.25 16:00 Uhr TSV Schönberg 1904 - SpVgg Oberkreuzberg
Kreisliga Straubing
Die SpVgg Osterhofen hat die Vorrunde ohne Niederlage überstanden. Zum Rückrundenauftakt empfängt der Spitzenreiter den zuletzt sehr formstarken TSV Lindberg. Die "Waidler" haben zuletzt drei Siege in Serie einfahren können. Kann die Truppe aus dem "Gansaldorf" auch dem Primus ein Bein stellen?
14. Spieltag
Sa., 18.10.25 15:00 Uhr SV Auerbach - SV Neuhausen/Offenberg
Sa., 18.10.25 15:00 Uhr FC Langdorf - TSV Regen
Sa., 18.10.25 15:00 Uhr SpVgg Osterhofen - TSV Lindberg
So., 19.10.25 14:00 Uhr 1. FC Viechtach - SV Haibach
So., 19.10.25 15:00 Uhr SV Winzer - DJK SB Straubing
So., 19.10.25 15:00 Uhr SV Perkam - TSV Oberschneiding
So., 19.10.25 16:00 Uhr SpVgg Stephansposching - SC 1919 Zwiesel
Kreisliga Donau-Laaber
Ein Schmankerl hält der letzte Spieltag der Vorrunde parat: Tabellenführer DJK-SV Adlkofen reist zum Titelkonkurrenten SG Mallersdorf/Granfentraubach. Die Sportgemeinschaft hat derzeit einen Durchhänger und die vergangenen drei Partien allesamt verloren. Können die Hausherren die Krise beenden und sich im Titelrennen zurückmelden? Oder triumpiert Adlkofen und legt zwischen sich und Mallersdorf ein sattes 12-Punkte-Polster?
13. Spieltag
Sa., 18.10.25 16:00 Uhr SG Mallersdorf/Grafentraubach - DJK-SV Adlkofen
Sa., 18.10.25 16:00 Uhr TSV Abensberg - SV Ettenkofen
Sa., 18.10.25 16:00 Uhr FC Eintracht Landshut - SG Offenstetten / Rohr
So., 19.10.25 14:00 Uhr SG Sandharlanden / Gögging - FC Ergolding II
So., 19.10.25 14:00 Uhr DJK-TSV Ast - TSV Neustadt/Donau
So., 19.10.25 15:00 Uhr FC Leibersdorf - FC Hohenthann
So., 19.10.25 15:00 Uhr TSV Ergoldsbach - SG Ihrlerstein / Essing
Kreisliga Isar-Rott
Mit Gangkofen und Hebertsfelden treffen zum Abschluss der Hinrunde zwei Enttäuschte der bisherigen Spielzeit aufeinander. Vor einer Herkulesaufgabe steht der TSV Ulbering, der zuhause Tabellenführer Landau empfängt.
13. Spieltag
Fr., 17.10.25 20:00 Uhr TSV 1893 Gangkofen - SV Hebertsfelden
Sa., 18.10.25 12:15 Uhr FC Dingolfing II - FC Bonbruck/Bodenk.
Sa., 18.10.25 15:15 Uhr SV-DJK Wittibreut - TSV Pilsting
Sa., 18.10.25 16:00 Uhr DJK-TSV Dietfurt - TSV Vilsbiburg
So., 19.10.25 14:00 Uhr TSV Ulbering - FSV Landau/Isar
So., 19.10.25 16:00 Uhr FC Velden-Eberspoint - DJK-SV Geratskirchen
So., 19.10.25 16:00 Uhr SG Johannesbr.-Binab. - SC Aufhausen