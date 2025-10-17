 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligavorschau
Gewohnt treffsicher: Andreas Surner und die Ulberinger wollen in der Kreisliga Isar-Rott Tabellenführer Landau ein Bein stellen.
Gewohnt treffsicher: Andreas Surner und die Ulberinger wollen in der Kreisliga Isar-Rott Tabellenführer Landau ein Bein stellen. – Foto: Thomas Martner

Ausblick Kreisligen: Ost-Rückrundenstart, Hinrundenfinale im Westen

Was ist am Wochenende in den 4 niederbayerischen Kreisligen los?

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
ZF BKK
KL Passau
KL Straubing
KL Donau-Laaber
KL Isar-Rott
TSV Regen

In den vier niederbayerischen Kreisligen ist der Osten dem Westen einen Schritt voraus. Während in den Kreisligen Passau und Straubing an diesem Wochenende schon in die Rückrunde gestartet wird, steht in den Kreisligen Donau-Laaber und Isar-Rott der letzte Spieltag der Vorrunde auf dem Programm. Hier gibt`s wieder die Übersicht:

Niederbayern Ost

Der erste Spieltag der Rückrunde steht ganz im Zeichen der Nachbarschaftsduelle: Heiß hergehen wird es bestimmt im Derby und Kellerkracher zwischen Schönberg und Oberkreuzberg. Aber auch die Duelle Salzweg vs. Eberhardsberg, Hohenau vs. Röhrnbach oder Dorfbach vs. Karpfham dürften bei voraussichtlich freundlichem Herbstwetter zahlreiche Zuschauer anlocken.

Kreisliga Passau

14. Spieltag
Sa., 18.10.25 14:00 Uhr DJK-SV Dorfbach - TSV Karpfham
Sa., 18.10.25 14:30 Uhr SV Hohenau - SV Röhrnbach
Sa., 18.10.25 15:00 Uhr FC Salzweg - DJK Eberhardsberg
Sa., 18.10.25 15:00 Uhr FC Tittling - FC Egglham
Sa., 18.10.25 15:00 Uhr SV Perlesreut - SV Schöfweg
Sa., 18.10.25 16:00 Uhr DJK Passau West - SG Thyrnau / Kellberg
Sa., 18.10.25 16:00 Uhr TSV Schönberg 1904 - SpVgg Oberkreuzberg

Kreisliga Straubing

Die SpVgg Osterhofen hat die Vorrunde ohne Niederlage überstanden. Zum Rückrundenauftakt empfängt der Spitzenreiter den zuletzt sehr formstarken TSV Lindberg. Die "Waidler" haben zuletzt drei Siege in Serie einfahren können. Kann die Truppe aus dem "Gansaldorf" auch dem Primus ein Bein stellen?

Das Hinspiel war eine Osterhofener Machtdemonstration: Mit 6:0 hatte sich die SpVgg in Lindberg durchgesetzt. Kann der TSV es dieses Mal offener gestalten?
Das Hinspiel war eine Osterhofener Machtdemonstration: Mit 6:0 hatte sich die SpVgg in Lindberg durchgesetzt. Kann der TSV es dieses Mal offener gestalten? – Foto: Helmut Weiderer

14. Spieltag
Sa., 18.10.25 15:00 Uhr SV Auerbach - SV Neuhausen/Offenberg
Sa., 18.10.25 15:00 Uhr FC Langdorf - TSV Regen
Sa., 18.10.25 15:00 Uhr SpVgg Osterhofen - TSV Lindberg
So., 19.10.25 14:00 Uhr 1. FC Viechtach - SV Haibach
So., 19.10.25 15:00 Uhr SV Winzer - DJK SB Straubing
So., 19.10.25 15:00 Uhr SV Perkam - TSV Oberschneiding
So., 19.10.25 16:00 Uhr SpVgg Stephansposching - SC 1919 Zwiesel

Niederbayern West

Kreisliga Donau-Laaber

Ein Schmankerl hält der letzte Spieltag der Vorrunde parat: Tabellenführer DJK-SV Adlkofen reist zum Titelkonkurrenten SG Mallersdorf/Granfentraubach. Die Sportgemeinschaft hat derzeit einen Durchhänger und die vergangenen drei Partien allesamt verloren. Können die Hausherren die Krise beenden und sich im Titelrennen zurückmelden? Oder triumpiert Adlkofen und legt zwischen sich und Mallersdorf ein sattes 12-Punkte-Polster?

13. Spieltag
Sa., 18.10.25 16:00 Uhr SG Mallersdorf/Grafentraubach - DJK-SV Adlkofen
Sa., 18.10.25 16:00 Uhr TSV Abensberg - SV Ettenkofen
Sa., 18.10.25 16:00 Uhr FC Eintracht Landshut - SG Offenstetten / Rohr
So., 19.10.25 14:00 Uhr SG Sandharlanden / Gögging - FC Ergolding II
So., 19.10.25 14:00 Uhr DJK-TSV Ast - TSV Neustadt/Donau
So., 19.10.25 15:00 Uhr FC Leibersdorf - FC Hohenthann
So., 19.10.25 15:00 Uhr TSV Ergoldsbach - SG Ihrlerstein / Essing

Kreisliga Isar-Rott

Mit Gangkofen und Hebertsfelden treffen zum Abschluss der Hinrunde zwei Enttäuschte der bisherigen Spielzeit aufeinander. Vor einer Herkulesaufgabe steht der TSV Ulbering, der zuhause Tabellenführer Landau empfängt.

13. Spieltag
Fr., 17.10.25 20:00 Uhr TSV 1893 Gangkofen - SV Hebertsfelden
Sa., 18.10.25 12:15 Uhr FC Dingolfing II - FC Bonbruck/Bodenk.
Sa., 18.10.25 15:15 Uhr SV-DJK Wittibreut - TSV Pilsting
Sa., 18.10.25 16:00 Uhr DJK-TSV Dietfurt - TSV Vilsbiburg
So., 19.10.25 14:00 Uhr TSV Ulbering - FSV Landau/Isar
So., 19.10.25 16:00 Uhr FC Velden-Eberspoint - DJK-SV Geratskirchen
So., 19.10.25 16:00 Uhr SG Johannesbr.-Binab. - SC Aufhausen

Aufrufe: 017.10.2025, 13:30 Uhr
Mathias WillmerdingerAutor