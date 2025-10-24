Ausblick Kreisligen: Neue Besen kehren gut?

Für Michael Kammermeier und den SV Ettenkofen steht der Rückrundenauftakt beim Nachbarn TSV Ergoldsbach an - ohne Kurzzeit-Coach Konrad Fraunhofer. – Foto: Charly Becherer

Zwei Trainerentlassungen hat es in dieser Woche in den Kreisligen gegeben: Der SV Röhrnbach (Kreisliga Passau) und der SV Ettenkofen (Kreisliga Donau-Laaber) haben die Reißleine gezogen. Ob`s zumindest kurzfristig was bringt und neue Besen gut kehren? Hier gibt`s wieder die Übersicht über das Wochenend-Geschehen in den vier niederbayerischen Kreisligen:

Niederbayern Ost Kreisliga Passau



Trainerwechsel-Effekt, oder verpufft die Maßnahme? Der Aufsteiger SV Röhrnbach hat sich nach einer bisher durchwachsenen Saison von Coach Stefan Gaisbauer getrennt. Im Derby gegen Perlesreut wollen nun die Röhrnbacher beweisen, dass sie es besser können als zuletzt.

15. Spieltag

Fr., 24.10.25 18:30 Uhr DJK Eberhardsberg - DJK-SV Dorfbach

Sa., 25.10.25 13:00 Uhr SV Röhrnbach - SV Perlesreut

Sa., 25.10.25 14:00 Uhr SG Thyrnau / Kellberg - TSV Schönberg 1904

Sa., 25.10.25 14:00 Uhr TSV Karpfham - FC Tittling

Sa., 25.10.25 14:30 Uhr SV Schöfweg - FC Salzweg

So., 26.10.25 14:00 Uhr FC Egglham - DJK Passau West

So., 26.10.25 14:00 Uhr SpVgg Oberkreuzberg - SV Hohenau Kreisliga Straubing

Die Meisterfrage scheint schon zur Halbzeit geklärt, zu dominant tritt die topbesetzte Truppe aus Osterhofen auf. Die SpVgg hat schon satte elf Zähler Vorsprung auf den Rest der Liga. Dahinter wird`s allerdings im Rennen um Relegationsplatz spannend. Den Tabellenzweiten aus Neuhausen (27 Punkte) und den Tabellensiebten Lindberg (22) trennen nur fünf Zähler. 15. Spieltag

Sa., 25.10.25 13:00 Uhr TSV Lindberg - SpVgg Stephansposching

Sa., 25.10.25 14:00 Uhr TSV Regen - SV Perkam

Sa., 25.10.25 14:00 Uhr SC 1919 Zwiesel - SV Winzer

Sa., 25.10.25 15:00 Uhr SV Neuhausen/Offenberg - FC Langdorf

So., 26.10.25 13:00 Uhr DJK SB Straubing - SV Auerbach

So., 26.10.25 14:00 Uhr TSV Oberschneiding - 1. FC Viechtach

So., 26.10.25 15:00 Uhr SV Haibach - SpVgg Osterhofen

Quo vadis, SpVgg Stephansposching? Die "Poschinger" rangieren mit nur 5 Punkten abgeschlagen am Ende der Kreisliga Straubing und brauchen nun eine bärenstarke Rückrunde. – Foto: Harry Rindler