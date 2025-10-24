Ausblick Kreisligen: Neue Besen kehren gut?

Zwei Trainerentlassungen hat es in dieser Woche in den Kreisligen gegeben: Der SV Röhrnbach (Kreisliga Passau) und der SV Ettenkofen (Kreisliga Donau-Laaber) haben die Reißleine gezogen. Ob`s zumindest kurzfristig was bringt und neue Besen gut kehren? Hier gibt`s wieder die Übersicht über das Wochenend-Geschehen in den vier niederbayerischen Kreisligen:
Kreisliga Passau
Trainerwechsel-Effekt, oder verpufft die Maßnahme? Der Aufsteiger SV Röhrnbach hat sich nach einer bisher durchwachsenen Saison von Coach Stefan Gaisbauer getrennt. Im Derby gegen Perlesreut wollen nun die Röhrnbacher beweisen, dass sie es besser können als zuletzt.
15. Spieltag
Fr., 24.10.25 18:30 Uhr DJK Eberhardsberg - DJK-SV Dorfbach
Sa., 25.10.25 13:00 Uhr SV Röhrnbach - SV Perlesreut
Sa., 25.10.25 14:00 Uhr SG Thyrnau / Kellberg - TSV Schönberg 1904
Sa., 25.10.25 14:00 Uhr TSV Karpfham - FC Tittling
Sa., 25.10.25 14:30 Uhr SV Schöfweg - FC Salzweg
So., 26.10.25 14:00 Uhr FC Egglham - DJK Passau West
So., 26.10.25 14:00 Uhr SpVgg Oberkreuzberg - SV Hohenau
Kreisliga Straubing
Die Meisterfrage scheint schon zur Halbzeit geklärt, zu dominant tritt die topbesetzte Truppe aus Osterhofen auf. Die SpVgg hat schon satte elf Zähler Vorsprung auf den Rest der Liga. Dahinter wird`s allerdings im Rennen um Relegationsplatz spannend. Den Tabellenzweiten aus Neuhausen (27 Punkte) und den Tabellensiebten Lindberg (22) trennen nur fünf Zähler.
15. Spieltag
Sa., 25.10.25 13:00 Uhr TSV Lindberg - SpVgg Stephansposching
Sa., 25.10.25 14:00 Uhr TSV Regen - SV Perkam
Sa., 25.10.25 14:00 Uhr SC 1919 Zwiesel - SV Winzer
Sa., 25.10.25 15:00 Uhr SV Neuhausen/Offenberg - FC Langdorf
So., 26.10.25 13:00 Uhr DJK SB Straubing - SV Auerbach
So., 26.10.25 14:00 Uhr TSV Oberschneiding - 1. FC Viechtach
So., 26.10.25 15:00 Uhr SV Haibach - SpVgg Osterhofen
Kreisliga Donau-Laaber
Das kam in dieser Woche doch sehr überraschend: Der SV Ettenkofen hat sich nach nur zwei (!) Monaten schon wieder von Coach "Kone" Fraunhofer getrennt. Ob`s ohne den ehemaligen Bayernliga-Kicker besser läuft, muss der SVE zum Rückrundenauftakt im Derby beim TSV Ergoldsbach unter Beweis stellen.
14. Spieltag
Sa., 25.10.25 14:00 Uhr DJK-TSV Ast - SG Ihrlerstein / Essing
Sa., 25.10.25 15:00 Uhr TSV Ergoldsbach - SV Ettenkofen
Sa., 25.10.25 16:00 Uhr SG Mallersdorf/Grafentraubach - FC Hohenthann
So., 26.10.25 12:15 Uhr SG Sandharlanden / Gögging - DJK-SV Adlkofen
So., 26.10.25 14:00 Uhr TSV Abensberg - FC Eintracht Landshut
So., 26.10.25 14:30 Uhr FC Ergolding II - SG Offenstetten / Rohr
So., 26.10.25 14:30 Uhr FC Leibersdorf - TSV Neustadt/Donau
Kreisliga Isar-Rott
Eine der Fragen vor dem Rückrundenstart lautet: Bekommt der SV Hebertsfelden seine teils krassen Leistungsschwankungen in den Griff? Tolle Siege (z.B. 6:0 in Wittibreut, 5:0 gegen Aufhausen, 4:1 in Dingolfing) wechseln sich in schöner Regelmäßigkeit mit krachenden Pleiten ab (z.B. 0:5 in Gangkofen, 0:5 in Johannesbrunn). Geht`s auch in Geratskirchen schief, findet sich der SVH mitten im Abstiegskampf wieder.
14. Spieltag
Sa., 25.10.25 13:30 Uhr FC Dingolfing II - TSV Pilsting
Sa., 25.10.25 15:00 Uhr DJK-TSV Dietfurt - FC Bonbruck/Bodenk.
Sa., 25.10.25 16:00 Uhr SG Johannesbr.-Binab. - TSV Vilsbiburg
So., 26.10.25 14:30 Uhr DJK-SV Geratskirchen - SV Hebertsfelden
So., 26.10.25 14:30 Uhr TSV Ulbering - SC Aufhausen
So., 26.10.25 14:30 Uhr FC Velden-Eberspoint - FSV Landau/Isar
So., 26.10.25 14:30 Uhr SV-DJK Wittibreut - TSV 1893 Gangkofen