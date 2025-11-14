Ausblick Kreisligen: Letzter Spieltag im Westen, Nachsitzen im Osten

Jetzt kommt sie mit ganz großen Schritten: Die Winterpause! Im Westen steht der letzte offizielle Spieltag 2025 an. Der Osten hat sich schon in die winterlich Ruhe verabschiedet, insgesamt zwei Nachholspiele stehen noch auf dem Programm. Hier gibt`s die Übersicht:
Kreisliga Donau-Laaber
Ein Schmankerl zum Schluss sollte das Derby zwischen dem SV Ettenkofen und der SG Mallersdorf/Grafentraubach werden. Für beide geht`s um viel: Ettenkofen will mit einem Heimsieg gegen den Lokalrivalen eine bisher vermurksten Saison zumindest zu einem versöhnlichen Jahresabschluss bringen und wenn möglich nicht auf einem Abstiegsplatz überwintern. Die Gäste aus Mallersdorf wollen hingegen mit einem Auswärtssieg am Aufstiegs-Relegationsplatz dranbleiben.
17. Spieltag
Sa., 15.11.25 12:30 Uhr SG Ihrlerstein / Essing - SG Sandharlanden / Gögging
Sa., 15.11.25 14:00 Uhr FC Eintracht Landshut - FC Leibersdorf
Sa., 15.11.25 14:30 Uhr SV Ettenkofen - SG Mallersdorf/Grafentraubach
Sa., 15.11.25 14:30 Uhr TSV Neustadt/Donau - FC Ergolding II
Sa., 15.11.25 15:00 Uhr TSV Abensberg - DJK-TSV Ast
So., 16.11.25 14:30 Uhr SG Offenstetten / Rohr - TSV Ergoldsbach
So., 16.11.25 14:30 Uhr FC Hohenthann - DJK-SV Adlkofen
Kreisliga Isar-Rott
Flutlicht an heißt es ein letztes Mal 2025 beim TSV Gangkofen. Der Nachbar von der SG Johannesbrunn-Binabiburg schaut vorbei, das dürfte nochmal ein aufregendes Match werden. Eine sehr solide Runde spielt der SC Aufhausen und will im abschließenden Highlight-Heimspiel gegen den Lokalrivalen und Titelfavoriten aus Landau für eine Überraschung sorgen.
17. Spieltag
Fr., 14.11.25 19:00 Uhr TSV 1893 Gangkofen - SG Johannesbr.-Binab.
Sa., 15.11.25 14:00 Uhr TSV Vilsbiburg - DJK-SV Geratskirchen
Sa., 15.11.25 14:30 Uhr TSV Pilsting - TSV Ulbering
Sa., 15.11.25 14:30 Uhr SV Hebertsfelden - FC Dingolfing II
Sa., 15.11.25 14:30 Uhr SC Aufhausen - FSV Landau/Isar
So., 16.11.25 14:30 Uhr FC Bonbruck/Bodenk. - FC Velden-Eberspoint
So., 16.11.25 14:30 Uhr SV-DJK Wittibreut - DJK-TSV Dietfurt
Kreisliga Passau
Die Nachholpartie des 12. Spieltags hat es in sich: Das Landkreis-Derby zum Abschluss ist ein echter Kellerkracher. Die Hausherren wollen mit einem Heimsieg die Gäste aus Schönberg tabellarisch überflügeln und am rettenden Ufer überwintern.
Sa., 15.11.25 14:00 Uhr SV Röhrnbach - TSV Schönberg 1904
Kreisliga Straubing
Diese Partie mussten vor zwei Wochen abgesagt werden und wird nun nachgeholt. Im Kampf um den Klassenerhalt braucht der SV Winzer Zähler und könnte mit einem abschließenden Heimsieg ein beruhigendes Vier-Punkte-Polster auf die Abstiegszone anlegen.
So., 16.11.25 14:00 Uhr SV Winzer - TSV Lindberg