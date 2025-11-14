Ausblick Kreisligen: Letzter Spieltag im Westen, Nachsitzen im Osten

Zufrieden sein kann der SC Aufhausen mit der bisherigen Saison in der Kreisliga Isar-Rott. Jetzt soll zum Abschluss der große Nachbar aus Landau geärgert werden. – Foto: Charly Becherer

Jetzt kommt sie mit ganz großen Schritten: Die Winterpause! Im Westen steht der letzte offizielle Spieltag 2025 an. Der Osten hat sich schon in die winterlich Ruhe verabschiedet, insgesamt zwei Nachholspiele stehen noch auf dem Programm. Hier gibt`s die Übersicht:

Niederbayern West Kreisliga Donau-Laaber

Ein Schmankerl zum Schluss sollte das Derby zwischen dem SV Ettenkofen und der SG Mallersdorf/Grafentraubach werden. Für beide geht`s um viel: Ettenkofen will mit einem Heimsieg gegen den Lokalrivalen eine bisher vermurksten Saison zumindest zu einem versöhnlichen Jahresabschluss bringen und wenn möglich nicht auf einem Abstiegsplatz überwintern. Die Gäste aus Mallersdorf wollen hingegen mit einem Auswärtssieg am Aufstiegs-Relegationsplatz dranbleiben. 17. Spieltag

Sa., 15.11.25 12:30 Uhr SG Ihrlerstein / Essing - SG Sandharlanden / Gögging

Sa., 15.11.25 14:00 Uhr FC Eintracht Landshut - FC Leibersdorf

Sa., 15.11.25 14:30 Uhr SV Ettenkofen - SG Mallersdorf/Grafentraubach

Sa., 15.11.25 14:30 Uhr TSV Neustadt/Donau - FC Ergolding II

Sa., 15.11.25 15:00 Uhr TSV Abensberg - DJK-TSV Ast

So., 16.11.25 14:30 Uhr SG Offenstetten / Rohr - TSV Ergoldsbach

So., 16.11.25 14:30 Uhr FC Hohenthann - DJK-SV Adlkofen

Kreisliga Isar-Rott Flutlicht an heißt es ein letztes Mal 2025 beim TSV Gangkofen. Der Nachbar von der SG Johannesbrunn-Binabiburg schaut vorbei, das dürfte nochmal ein aufregendes Match werden. Eine sehr solide Runde spielt der SC Aufhausen und will im abschließenden Highlight-Heimspiel gegen den Lokalrivalen und Titelfavoriten aus Landau für eine Überraschung sorgen. 17. Spieltag

Fr., 14.11.25 19:00 Uhr TSV 1893 Gangkofen - SG Johannesbr.-Binab.

Sa., 15.11.25 14:00 Uhr TSV Vilsbiburg - DJK-SV Geratskirchen

Sa., 15.11.25 14:30 Uhr TSV Pilsting - TSV Ulbering

Sa., 15.11.25 14:30 Uhr SV Hebertsfelden - FC Dingolfing II

Sa., 15.11.25 14:30 Uhr SC Aufhausen - FSV Landau/Isar

So., 16.11.25 14:30 Uhr FC Bonbruck/Bodenk. - FC Velden-Eberspoint

So., 16.11.25 14:30 Uhr SV-DJK Wittibreut - DJK-TSV Dietfurt Niederbayern Ost

Im Nachholspiel ein Heimsieg: So lautet die Devise des SV Winzer. – Foto: Thomas Gierl