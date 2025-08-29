Ausblick Kreisligen: Landau, Ergoldsbach & Osterhofen weiter makellos?

Der 6. Spieltag in den vier niederbayerischen Kreisligen steht auf dem Programm. Hier gibt`s wieder die Übersicht über das Geschehen.
Kreisliga Passau
Bereits am Donnerstagabend haben der FC Tittling und der FC Salzweg den 6. Spieltag fulminant eröffnet (>>>Hier geht`s zum Spielbericht!). Der TSV Karpfham will am Samstagmittag gegen Oberkreuzberg nachziehen und wieder an die Tabellenspitze springen. Die Maß am Karpfhamer Fest dürfte dann im Anschluss sicher noch besser schmecken...
Außerdem im Blickpunkt: Das Bayerwald-Derby zwischen dem TSV Schönberg und dem SV Schöfweg dürfte sicher einige Zuschauer anlocken.
6. Spieltag
Do., 28.08.25 18:15 Uhr FC Tittling - FC Salzweg 3:5
Sa., 30.08.25 13:00 Uhr TSV Karpfham - SpVgg Oberkreuzberg
Sa., 30.08.25 14:00 Uhr DJK-SV Dorfbach - SV Röhrnbach
Sa., 30.08.25 16:00 Uhr TSV Schönberg 1904 - SV Schöfweg
Sa., 30.08.25 16:00 Uhr DJK Passau West - SV Perlesreut
So., 31.08.25 14:30 Uhr SV Hohenau - DJK Eberhardsberg
So., 31.08.25 15:00 Uhr SG Thyrnau / Kellberg - FC Egglham
Kreisliga Straubing
Kann der bis dato wackere Aufsteiger aus Langdorf dem Topfavoriten aus Osterhofen die ersten Zähler abknöpfen? Das ist eine der Fragen des 6. Spieltags. Tabellenführer Zwiesel steht vor der vermeintlich lösbaren Hausaufgabe gegen den Tabellenletzten und Landkreisrivalen aus Viechtach.
6. Spieltag
Sa., 30.08.25 15:00 Uhr TSV Regen - SV Neuhausen/Offenberg
Sa., 30.08.25 15:00 Uhr TSV Oberschneiding - DJK SB Straubing
Sa., 30.08.25 17:00 Uhr SV Auerbach - SpVgg Stephansposching
So., 31.08.25 14:00 Uhr 1. FC Viechtach - SC 1919 Zwiesel
So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Perkam - TSV Lindberg
So., 31.08.25 15:00 Uhr FC Langdorf - SpVgg Osterhofen
So., 31.08.25 17:00 Uhr SV Winzer - SV Haibach
Kreisliga Donau-Laaber
Einen Trainerwechsel hat es bereits zu diesem frühen Stadium der Saison gegeben. Der SV Ettenkofen hat auf den komplett enttäuschenden Start reagiert und eine Änderung auf der Bank vorgenommen. Im Fokus steht daher das Debüt von Konrad Fraunhofer beim SVE und die Frage: Bringt er Ettenkofen in die Spur?
Sa., 30.08.25 15:00 Uhr DJK-TSV Ast - SG Offenstetten / Rohr
Sa., 30.08.25 16:00 Uhr SG Mallersdorf/Grafentraubach - TSV Abensberg
Sa., 30.08.25 16:00 Uhr FC Ergolding II - SV Ettenkofen
So., 31.08.25 14:00 Uhr SG Sandharlanden / Gögging - FC Eintracht Landshut
So., 31.08.25 15:00 Uhr FC Leibersdorf - TSV Ergoldsbach
So., 31.08.25 15:00 Uhr FC Hohenthann - TSV Neustadt/Donau
So., 31.08.25 16:00 Uhr DJK-SV Adlkofen - SG Ihrlerstein / Essing
Kreisliga Isar-Rott
Im Blickpunkt der sechsten Runde steht das Spitzenspiel zwischen dem FSV Landau und dem FC Bonbruck/Bodenkirchen. Das Duell Eins gegen Zwei verspricht besten Kreisliga-Fußball! Aufsteiger TSV Pilsting wartet immer noch auf die ersten Punkte und sollte allmählich Zählbares auf die Habenseite bringen. Die nächste Chance dazu besteht in Geratskirchen.
6. Spieltag
Sa., 30.08.25 13:00 Uhr TSV Ulbering - SV-DJK Wittibreut
Sa., 30.08.25 14:00 Uhr SC Aufhausen - TSV Vilsbiburg
So., 31.08.25 14:00 Uhr FSV Landau/Isar - FC Bonbruck/Bodenk.
So., 31.08.25 15:00 Uhr DJK-TSV Dietfurt - SV Hebertsfelden
So., 31.08.25 15:00 Uhr DJK-SV Geratskirchen - TSV Pilsting
So., 31.08.25 16:00 Uhr FC Velden-Eberspoint - TSV 1893 Gangkofen
So., 31.08.25 16:00 Uhr SG Johannesbr.-Binab. - FC Dingolfing II