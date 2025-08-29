Ausblick Kreisligen: Landau, Ergoldsbach & Osterhofen weiter makellos?

Der 6. Spieltag in den vier niederbayerischen Kreisligen steht auf dem Programm. Hier gibt`s wieder die Übersicht über das Geschehen.

Kreisliga Passau Bereits am Donnerstagabend haben der FC Tittling und der FC Salzweg den 6. Spieltag fulminant eröffnet ( >>>Hier geht`s zum Spielbericht! ). Der TSV Karpfham will am Samstagmittag gegen Oberkreuzberg nachziehen und wieder an die Tabellenspitze springen. Die Maß am Karpfhamer Fest dürfte dann im Anschluss sicher noch besser schmecken... Außerdem im Blickpunkt: Das Bayerwald-Derby zwischen dem TSV Schönberg und dem SV Schöfweg dürfte sicher einige Zuschauer anlocken. 6. Spieltag Do., 28.08.25 18:15 Uhr FC Tittling - FC Salzweg 3:5 Sa., 30.08.25 13:00 Uhr TSV Karpfham - SpVgg Oberkreuzberg Sa., 30.08.25 14:00 Uhr DJK-SV Dorfbach - SV Röhrnbach Sa., 30.08.25 16:00 Uhr TSV Schönberg 1904 - SV Schöfweg Sa., 30.08.25 16:00 Uhr DJK Passau West - SV Perlesreut So., 31.08.25 14:30 Uhr SV Hohenau - DJK Eberhardsberg So., 31.08.25 15:00 Uhr SG Thyrnau / Kellberg - FC Egglham Kreisliga Straubing Kann der bis dato wackere Aufsteiger aus Langdorf dem Topfavoriten aus Osterhofen die ersten Zähler abknöpfen? Das ist eine der Fragen des 6. Spieltags. Tabellenführer Zwiesel steht vor der vermeintlich lösbaren Hausaufgabe gegen den Tabellenletzten und Landkreisrivalen aus Viechtach.

6. Spieltag Sa., 30.08.25 15:00 Uhr TSV Regen - SV Neuhausen/Offenberg Sa., 30.08.25 15:00 Uhr TSV Oberschneiding - DJK SB Straubing Sa., 30.08.25 17:00 Uhr SV Auerbach - SpVgg Stephansposching So., 31.08.25 14:00 Uhr 1. FC Viechtach - SC 1919 Zwiesel So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Perkam - TSV Lindberg So., 31.08.25 15:00 Uhr FC Langdorf - SpVgg Osterhofen So., 31.08.25 17:00 Uhr SV Winzer - SV Haibach

Landaus Trainergespann Christoph Schambeck (im Hintergrund) und Max Putz hatte bislang viel Grund zum Jubeln. Bleibt das auch im Spitzenspiel gegen "BoBo" so? – Foto: Werner Kroiß

Kreisliga Donau-Laaber



Einen Trainerwechsel hat es bereits zu diesem frühen Stadium der Saison gegeben. Der SV Ettenkofen hat auf den komplett enttäuschenden Start reagiert und eine Änderung auf der Bank vorgenommen. Im Fokus steht daher das Debüt von Konrad Fraunhofer beim SVE und die Frage: Bringt er Ettenkofen in die Spur?

Sa., 30.08.25 15:00 Uhr DJK-TSV Ast - SG Offenstetten / Rohr

Sa., 30.08.25 16:00 Uhr SG Mallersdorf/Grafentraubach - TSV Abensberg

Sa., 30.08.25 16:00 Uhr FC Ergolding II - SV Ettenkofen

So., 31.08.25 14:00 Uhr SG Sandharlanden / Gögging - FC Eintracht Landshut

So., 31.08.25 15:00 Uhr FC Leibersdorf - TSV Ergoldsbach

So., 31.08.25 15:00 Uhr FC Hohenthann - TSV Neustadt/Donau

So., 31.08.25 16:00 Uhr DJK-SV Adlkofen - SG Ihrlerstein / Essing



Kreisliga Isar-Rott

Im Blickpunkt der sechsten Runde steht das Spitzenspiel zwischen dem FSV Landau und dem FC Bonbruck/Bodenkirchen. Das Duell Eins gegen Zwei verspricht besten Kreisliga-Fußball! Aufsteiger TSV Pilsting wartet immer noch auf die ersten Punkte und sollte allmählich Zählbares auf die Habenseite bringen. Die nächste Chance dazu besteht in Geratskirchen.

6. Spieltag

Sa., 30.08.25 13:00 Uhr TSV Ulbering - SV-DJK Wittibreut

Sa., 30.08.25 14:00 Uhr SC Aufhausen - TSV Vilsbiburg

So., 31.08.25 14:00 Uhr FSV Landau/Isar - FC Bonbruck/Bodenk.

So., 31.08.25 15:00 Uhr DJK-TSV Dietfurt - SV Hebertsfelden

So., 31.08.25 15:00 Uhr DJK-SV Geratskirchen - TSV Pilsting

So., 31.08.25 16:00 Uhr FC Velden-Eberspoint - TSV 1893 Gangkofen

So., 31.08.25 16:00 Uhr SG Johannesbr.-Binab. - FC Dingolfing II