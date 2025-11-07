Ausblick Kreisligen: Finale furioso? Zapfenstreich im Osten

Abschiednehmen heißt es bereist schon wieder in den beiden Ost-Kreisligen Passau und Straubing: Der letzte reguläre Spieltag vor der langen Winterpause steht auf dem Programm. Im Westen dürfen sich die Freunde des runden Leders noch ein wenig länger an Kreisliga-Fußball erfreuen, dort steht erst in der nächsten Woche das Herbstfinale an.
Kreisliga Passau
Holt sich der FC Salzweg die Wintermeisterschaft? Der FCS will sich Platz eins unter den Weihnachtsbaum legen und dazu auch das abschließende Spiel in Röhrnbach gewinnen. Aber die Hausherren sind gut drauf, haben zuletzt im Kampf um den Klassenerhalt zwei wichtige Siege in Serie geholt.
17. Spieltag
Sa., 08.11.25 13:00 Uhr SV Röhrnbach - FC Salzweg
Sa., 08.11.25 14:00 Uhr TSV Karpfham - TSV Schönberg 1904
Sa., 08.11.25 14:00 Uhr DJK Eberhardsberg - DJK Passau West
Sa., 08.11.25 14:00 Uhr SV Schöfweg - FC Tittling
Sa., 08.11.25 14:00 Uhr SV Perlesreut - DJK-SV Dorfbach
Sa., 08.11.25 14:00 Uhr SG Thyrnau / Kellberg - SpVgg Oberkreuzberg
So., 09.11.25 14:00 Uhr FC Egglham - SV Hohenau
Kreisliga Straubing
Das Derby zwischen Zwiesel und Langdorf dürfte noch einmal viele Zuschauer ins Jahnstadion locken >>>Hier geht`s zur ausführlichen Spieltagsvorschau!
17. Spieltag
Sa., 08.11.25 13:00 Uhr TSV Lindberg - SV Auerbach
Sa., 08.11.25 14:00 Uhr SC 1919 Zwiesel - FC Langdorf
Sa., 08.11.25 14:00 Uhr SpVgg Osterhofen - SV Winzer
Sa., 08.11.25 14:00 Uhr TSV Regen - TSV Oberschneiding
So., 09.11.25 12:00 Uhr DJK SB Straubing - SV Perkam
So., 09.11.25 14:00 Uhr SV Neuhausen/Offenberg - 1. FC Viechtach
So., 09.11.25 15:00 Uhr SV Haibach - SpVgg Stephansposching
Kreisliga Donau-Laaber
Ziemlich duster sieht`s schon für Aufsteiger SG Ihrlerstein/Essing aus. Richtung Winterpause soll nun endlich die Niederlagenserie ein Ende nehmen. Klappt`s bei der zuletzt alles andere als stabilen SG Mallersdorf/Grafentraubach?
16. Spieltag
Sa., 08.11.25 14:00 Uhr FC Ergolding II - FC Hohenthann
Sa., 08.11.25 14:30 Uhr SG Mallersdorf/Grafentraubach - SG Ihrlerstein / Essing
So., 09.11.25 12:00 Uhr SG Sandharlanden / Gögging - TSV Neustadt/Donau
So., 09.11.25 12:30 Uhr DJK-SV Adlkofen - SG Offenstetten / Rohr
So., 09.11.25 13:30 Uhr DJK-TSV Ast - FC Eintracht Landshut
So., 09.11.25 14:30 Uhr FC Leibersdorf - SV Ettenkofen
So., 09.11.25 14:30 Uhr TSV Ergoldsbach - TSV Abensberg
Kreisliga Isar-Rott
Dingolfing II gegen Wittibreut - da ist Spektakel eigentlich garantiert! Die beiden besten Offensivreihen der Liga treffen aufeinander. Insgesamt fielen in den Partien der beiden Kontrahenten bereits 122 Tore. Ein Besuch im Isarwald-Stadion dürfte sich also lohnen.
16. Spieltag
Sa., 08.11.25 14:00 Uhr FSV Landau/Isar - SV Hebertsfelden
Sa., 08.11.25 16:00 Uhr FC Dingolfing II - SV-DJK Wittibreut
So., 09.11.25 14:30 Uhr TSV Ulbering - FC Bonbruck/Bodenk.
So., 09.11.25 14:30 Uhr FC Velden-Eberspoint - TSV Vilsbiburg
So., 09.11.25 14:30 Uhr DJK-SV Geratskirchen - SC Aufhausen
So., 09.11.25 15:00 Uhr DJK-TSV Dietfurt - TSV 1893 Gangkofen
So., 09.11.25 16:00 Uhr SG Johannesbr.-Binab. - TSV Pilsting