Ausblick Kreisligen: Finale furioso? Zapfenstreich im Osten

600 Zuschauer sahen im August das Hinspiel zwischen Langdorf und Zwiesel. Der SC setzte sich damals klar mit 4:0 durch. Drehen die Langdorfer dieses Mal den Spieß um? – Foto: Helmut Weiderer

Abschiednehmen heißt es bereist schon wieder in den beiden Ost-Kreisligen Passau und Straubing: Der letzte reguläre Spieltag vor der langen Winterpause steht auf dem Programm. Im Westen dürfen sich die Freunde des runden Leders noch ein wenig länger an Kreisliga-Fußball erfreuen, dort steht erst in der nächsten Woche das Herbstfinale an.

Niederbayern Ost Kreisliga Passau

Holt sich der FC Salzweg die Wintermeisterschaft? Der FCS will sich Platz eins unter den Weihnachtsbaum legen und dazu auch das abschließende Spiel in Röhrnbach gewinnen. Aber die Hausherren sind gut drauf, haben zuletzt im Kampf um den Klassenerhalt zwei wichtige Siege in Serie geholt. 17. Spieltag

Sa., 08.11.25 13:00 Uhr SV Röhrnbach - FC Salzweg

Sa., 08.11.25 14:00 Uhr TSV Karpfham - TSV Schönberg 1904

Sa., 08.11.25 14:00 Uhr DJK Eberhardsberg - DJK Passau West

Sa., 08.11.25 14:00 Uhr SV Schöfweg - FC Tittling

Sa., 08.11.25 14:00 Uhr SV Perlesreut - DJK-SV Dorfbach

Sa., 08.11.25 14:00 Uhr SG Thyrnau / Kellberg - SpVgg Oberkreuzberg

So., 09.11.25 14:00 Uhr FC Egglham - SV Hohenau

Kreisliga Straubing



Das Derby zwischen Zwiesel und Langdorf dürfte noch einmal viele Zuschauer ins Jahnstadion locken >>>Hier geht`s zur ausführlichen Spieltagsvorschau! 17. Spieltag

Sa., 08.11.25 13:00 Uhr TSV Lindberg - SV Auerbach

Sa., 08.11.25 14:00 Uhr SC 1919 Zwiesel - FC Langdorf

Sa., 08.11.25 14:00 Uhr SpVgg Osterhofen - SV Winzer

Sa., 08.11.25 14:00 Uhr TSV Regen - TSV Oberschneiding

So., 09.11.25 12:00 Uhr DJK SB Straubing - SV Perkam

So., 09.11.25 14:00 Uhr SV Neuhausen/Offenberg - 1. FC Viechtach

So., 09.11.25 15:00 Uhr SV Haibach - SpVgg Stephansposching Niederbayern West

Sie machen Spaß: Die Youngsters des FC Dingolfing II sorgen regelmäßig für Spektakel in der Kreisliga Isar-Rott. – Foto: Charly Becherer