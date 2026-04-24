 2026-04-23T13:43:33.969Z

Ligavorschau

Ausblick Kreisligen: Fällt die nächste Meisterentscheidung?

Das ist am Wochenende in den 4 niederbayerischen Kreisligen los

von Mathias Willmerdinger · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
Fertigmachen für die Titelsause: Mit einem Auswärtssieg im Spitzenspiel beim FC Dingolfing II würde sich der FSV Landau zum Meister der Kreisliga Isar-Rott küren.
Fertigmachen für die Titelsause: Mit einem Auswärtssieg im Spitzenspiel beim FC Dingolfing II würde sich der FSV Landau zum Meister der Kreisliga Isar-Rott küren. – Foto: Charly Becherer

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TSV Regen

Der 23. Spieltag in den vier niederbayerischen Kreisligen steht am kommenden Wochenende an. Hier gibt`s wieder die Übersicht:

Niederbayern Ost

Kreisliga Passau



Wer zuckt zuerst von den beiden Titelkandidaten bzw. leistet sich einen Ausrutscher? Auf dem Papier die deutlich einfachere Aufgabe hat der FC Salzweg vor der Brust, der zuhause den abgeschlagenen Tabellenletzten aus Oberkreuzberg empfängt. Der TSV Karpfham hat eine äußerst knifflige Auswärtsaufgabe zu erledigen bei der DJK Eberhardsberg. Die Borussen spielen bislang eine tolle Frühjahrsrunde und haben von 15 möglichen Punkte ganz starke 13 eingefahren.

23. Spieltag
Sa., 25.04.26 14:00 Uhr SV Röhrnbach - DJK Passau West
Sa., 25.04.26 14:00 Uhr SV Perlesreut - SG Thyrnau / Kellberg
Sa., 25.04.26 15:00 Uhr FC Tittling - TSV Schönberg 1904
Sa., 25.04.26 16:00 Uhr DJK Eberhardsberg - TSV Karpfham
Sa., 25.04.26 17:00 Uhr SV Schöfweg - FC Egglham
Sa., 25.04.26 17:00 Uhr FC Salzweg - SpVgg Oberkreuzberg
So., 26.04.26 14:00 Uhr DJK-SV Dorfbach - SV Hohenau

Kreisliga Straubing



Setzt der famose Aufsteiger TSV Oberschneiding seinen Lauf auch in Stephansposching fort und festigt damit den Aufstiegs-Relegationsplatz? Meister Osterhofen empfängt den TSV Regen und kann damit auch ins Rennen um die Vizemeisterschaft eingreifen.

23. Spieltag
Fr., 24.04.26 19:00 Uhr SV Haibach - FC Langdorf
Sa., 25.04.26 14:00 Uhr SV Auerbach - SV Perkam
Sa., 25.04.26 14:00 Uhr SpVgg Osterhofen - TSV Regen
Sa., 25.04.26 16:15 Uhr SC 1919 Zwiesel - DJK SB Straubing
So., 26.04.26 14:00 Uhr TSV Lindberg - SV Neuhausen/Offenberg
So., 26.04.26 16:00 Uhr SpVgg Stephansposching - TSV Oberschneiding
So., 26.04.26 17:00 Uhr SV Winzer - 1. FC Viechtach

Die Oberschneidinger sind derzeit mit das heißeste Kreisliga-Team. Der Durchmarsch von der Kreisklasse in die Bezirksliga ist möglich!
Die Oberschneidinger sind derzeit mit das heißeste Kreisliga-Team. Der Durchmarsch von der Kreisklasse in die Bezirksliga ist möglich! – Foto: Charly Becherer

Niederbayern West

Kreisliga Donau-Laaber

Heimspiel-Highlight für den TSV Ergoldsbach: Der Meister kommt! Nur Spalierstehen wird die Elf von Coach Johannes Viehbeck sicher nicht, vielmehr werden die Ergoldsbacher alles daran setzen, dem Champion ein Bein zu stellen und drei Punkte einzufahren. Die wären nämlich extrem wichtig im Kampf um den Aufstiegs-Relegationsplatz.

23. Spieltag
Sa., 25.04.26 13:00 Uhr FC Eintracht Landshut - TSV Neustadt/Donau
Sa., 25.04.26 15:00 Uhr TSV Abensberg - FC Hohenthann
Sa., 25.04.26 17:00 Uhr SV Ettenkofen - SG Ihrlerstein / Essing
So., 26.04.26 14:00 Uhr DJK-TSV Ast - FC Ergolding II
So., 26.04.26 15:00 Uhr FC Leibersdorf - SG Sandharlanden / Gögging
So., 26.04.26 15:00 Uhr TSV Ergoldsbach - DJK-SV Adlkofen
So., 26.04.26 16:00 Uhr SG Offenstetten / Rohr - SG Mallersdorf/Grafentraubach

Kreisliga Isar-Rott

Fällt die nächste Meisterentscheidung? Im Spitzenspiel und just beim großen Rivalen in Dingolfing kann sich der FSV Landau mit einem Auswärtssieg zum Champion küren! Aber Vorsicht FSV: Die Dingolfinger Landesliga-Reserve zeigte sich zuletzt beim 9:0-Kantersieg in Geratskirchen in Topform und äußerst torhungrig. Die sicher zahlreichen Zuschauer dürfen sich auf eine flotte Partie freuen.

23. Spieltag
Sa., 25.04.26 13:00 Uhr SV Hebertsfelden - TSV Ulbering
Sa., 25.04.26 13:30 Uhr FC Dingolfing II - FSV Landau/Isar
Sa., 25.04.26 14:00 Uhr SV-DJK Wittibreut - SC Aufhausen
Sa., 25.04.26 15:00 Uhr DJK-TSV Dietfurt - DJK-SV Geratskirchen
Sa., 25.04.26 16:00 Uhr TSV 1893 Gangkofen - TSV Vilsbiburg
So., 26.04.26 14:00 Uhr TSV Pilsting - FC Bonbruck/Bodenk.
So., 26.04.26 16:00 Uhr SG Johannesbr.-Binab. - FC Velden-Eberspoint