Ausblick Kreisligen: Fällt die nächste Meisterentscheidung? Das ist am Wochenende in den 4 niederbayerischen Kreisligen los von Mathias Willmerdinger · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Fertigmachen für die Titelsause: Mit einem Auswärtssieg im Spitzenspiel beim FC Dingolfing II würde sich der FSV Landau zum Meister der Kreisliga Isar-Rott küren. – Foto: Charly Becherer

Der 23. Spieltag in den vier niederbayerischen Kreisligen steht am kommenden Wochenende an. Hier gibt`s wieder die Übersicht:

Niederbayern Ost Kreisliga Passau





Wer zuckt zuerst von den beiden Titelkandidaten bzw. leistet sich einen Ausrutscher? Auf dem Papier die deutlich einfachere Aufgabe hat der FC Salzweg vor der Brust, der zuhause den abgeschlagenen Tabellenletzten aus Oberkreuzberg empfängt. Der TSV Karpfham hat eine äußerst knifflige Auswärtsaufgabe zu erledigen bei der DJK Eberhardsberg. Die Borussen spielen bislang eine tolle Frühjahrsrunde und haben von 15 möglichen Punkte ganz starke 13 eingefahren. 23. Spieltag

Sa., 25.04.26 14:00 Uhr SV Röhrnbach - DJK Passau West

Sa., 25.04.26 14:00 Uhr SV Perlesreut - SG Thyrnau / Kellberg

Sa., 25.04.26 15:00 Uhr FC Tittling - TSV Schönberg 1904

Sa., 25.04.26 16:00 Uhr DJK Eberhardsberg - TSV Karpfham

Sa., 25.04.26 17:00 Uhr SV Schöfweg - FC Egglham

Sa., 25.04.26 17:00 Uhr FC Salzweg - SpVgg Oberkreuzberg

So., 26.04.26 14:00 Uhr DJK-SV Dorfbach - SV Hohenau

Kreisliga Straubing



Setzt der famose Aufsteiger TSV Oberschneiding seinen Lauf auch in Stephansposching fort und festigt damit den Aufstiegs-Relegationsplatz? Meister Osterhofen empfängt den TSV Regen und kann damit auch ins Rennen um die Vizemeisterschaft eingreifen. 23. Spieltag

Fr., 24.04.26 19:00 Uhr SV Haibach - FC Langdorf

Sa., 25.04.26 14:00 Uhr SV Auerbach - SV Perkam

Sa., 25.04.26 14:00 Uhr SpVgg Osterhofen - TSV Regen

Sa., 25.04.26 16:15 Uhr SC 1919 Zwiesel - DJK SB Straubing

So., 26.04.26 14:00 Uhr TSV Lindberg - SV Neuhausen/Offenberg

So., 26.04.26 16:00 Uhr SpVgg Stephansposching - TSV Oberschneiding

So., 26.04.26 17:00 Uhr SV Winzer - 1. FC Viechtach

Die Oberschneidinger sind derzeit mit das heißeste Kreisliga-Team. Der Durchmarsch von der Kreisklasse in die Bezirksliga ist möglich! – Foto: Charly Becherer