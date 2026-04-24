Ausblick Kreisligen: Fällt die nächste Meisterentscheidung?

Der 23. Spieltag in den vier niederbayerischen Kreisligen steht am kommenden Wochenende an. Hier gibt`s wieder die Übersicht:
23. Spieltag
Sa., 25.04.26 14:00 Uhr SV Röhrnbach - DJK Passau West
Sa., 25.04.26 14:00 Uhr SV Perlesreut - SG Thyrnau / Kellberg
Sa., 25.04.26 15:00 Uhr FC Tittling - TSV Schönberg 1904
Sa., 25.04.26 16:00 Uhr DJK Eberhardsberg - TSV Karpfham
Sa., 25.04.26 17:00 Uhr SV Schöfweg - FC Egglham
Sa., 25.04.26 17:00 Uhr FC Salzweg - SpVgg Oberkreuzberg
So., 26.04.26 14:00 Uhr DJK-SV Dorfbach - SV Hohenau
Setzt der famose Aufsteiger TSV Oberschneiding seinen Lauf auch in Stephansposching fort und festigt damit den Aufstiegs-Relegationsplatz? Meister Osterhofen empfängt den TSV Regen und kann damit auch ins Rennen um die Vizemeisterschaft eingreifen.
23. Spieltag
Fr., 24.04.26 19:00 Uhr SV Haibach - FC Langdorf
Sa., 25.04.26 14:00 Uhr SV Auerbach - SV Perkam
Sa., 25.04.26 14:00 Uhr SpVgg Osterhofen - TSV Regen
Sa., 25.04.26 16:15 Uhr SC 1919 Zwiesel - DJK SB Straubing
So., 26.04.26 14:00 Uhr TSV Lindberg - SV Neuhausen/Offenberg
So., 26.04.26 16:00 Uhr SpVgg Stephansposching - TSV Oberschneiding
So., 26.04.26 17:00 Uhr SV Winzer - 1. FC Viechtach
Heimspiel-Highlight für den TSV Ergoldsbach: Der Meister kommt! Nur Spalierstehen wird die Elf von Coach Johannes Viehbeck sicher nicht, vielmehr werden die Ergoldsbacher alles daran setzen, dem Champion ein Bein zu stellen und drei Punkte einzufahren. Die wären nämlich extrem wichtig im Kampf um den Aufstiegs-Relegationsplatz.
23. Spieltag
Sa., 25.04.26 13:00 Uhr FC Eintracht Landshut - TSV Neustadt/Donau
Sa., 25.04.26 15:00 Uhr TSV Abensberg - FC Hohenthann
Sa., 25.04.26 17:00 Uhr SV Ettenkofen - SG Ihrlerstein / Essing
So., 26.04.26 14:00 Uhr DJK-TSV Ast - FC Ergolding II
So., 26.04.26 15:00 Uhr FC Leibersdorf - SG Sandharlanden / Gögging
So., 26.04.26 15:00 Uhr TSV Ergoldsbach - DJK-SV Adlkofen
So., 26.04.26 16:00 Uhr SG Offenstetten / Rohr - SG Mallersdorf/Grafentraubach
Kreisliga Isar-Rott
Fällt die nächste Meisterentscheidung? Im Spitzenspiel und just beim großen Rivalen in Dingolfing kann sich der FSV Landau mit einem Auswärtssieg zum Champion küren! Aber Vorsicht FSV: Die Dingolfinger Landesliga-Reserve zeigte sich zuletzt beim 9:0-Kantersieg in Geratskirchen in Topform und äußerst torhungrig. Die sicher zahlreichen Zuschauer dürfen sich auf eine flotte Partie freuen.
23. Spieltag
Sa., 25.04.26 13:00 Uhr SV Hebertsfelden - TSV Ulbering
Sa., 25.04.26 13:30 Uhr FC Dingolfing II - FSV Landau/Isar
Sa., 25.04.26 14:00 Uhr SV-DJK Wittibreut - SC Aufhausen
Sa., 25.04.26 15:00 Uhr DJK-TSV Dietfurt - DJK-SV Geratskirchen
Sa., 25.04.26 16:00 Uhr TSV 1893 Gangkofen - TSV Vilsbiburg
So., 26.04.26 14:00 Uhr TSV Pilsting - FC Bonbruck/Bodenk.
So., 26.04.26 16:00 Uhr SG Johannesbr.-Binab. - FC Velden-Eberspoint