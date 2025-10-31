Ausblick Kreisligen: Der November läutet den Endspurt ein

Der November hält Einzug, der Monat der Vergänglichkeit. Auch die Herbstrunde in den vier niederbayerischen Kreisligen biegt damit auf die Zielgerade ein. Was am Wochenende los ist? Hier gibt`s wieder die Übersicht:
Kreisliga Passau
In England würde man von einem "Super Sunday" sprechen: Die Top-4 der Liga sind nämlich an diesem Wochenende unter sich. Tabellenführer Karpfham will auch beim Drittplatzierten in Passau bei den "Westlern" bestehen. Der FC Salzweg bekommt es zuhause mit dem SV Perlesreut zu tun. Und: Geht der Aufstand im Keller weiter? Zuletzt zeigte die Formkurve beim SV Hohenau, beim TSV Schönberg und beim SV Röhrnbach deutlich nach oben.
16. Spieltag
So., 02.11.25 12:00 Uhr DJK-SV Dorfbach - SV Schöfweg
So., 02.11.25 13:00 Uhr TSV Schönberg 1904 - FC Egglham
So., 02.11.25 14:00 Uhr SpVgg Oberkreuzberg - SV Röhrnbach
So., 02.11.25 14:00 Uhr FC Tittling - DJK Eberhardsberg
So., 02.11.25 14:00 Uhr FC Salzweg - SV Perlesreut
So., 02.11.25 14:30 Uhr DJK Passau West - TSV Karpfham
So., 02.11.25 14:30 Uhr SV Hohenau - SG Thyrnau / Kellberg
Kreisliga Straubing
Abgeschlagener Tabellenletzter gegen souveränen Tabellenführer: Größer könnte der Kontrast in der Kreisliga Straubing kaum sein, wenn die SpVgg Stephansposching den Ligadominator aus Osterhofen empfängt - >>>hier geht`s zur ausführlichen Spieltagsvorschau!
16. Spieltag
So., 02.11.25 13:00 Uhr 1. FC Viechtach - TSV Regen
So., 02.11.25 14:00 Uhr TSV Oberschneiding - SV Haibach
So., 02.11.25 14:00 Uhr SV Auerbach - SC 1919 Zwiesel
So., 02.11.25 14:00 Uhr FC Langdorf - DJK SB Straubing
So., 02.11.25 14:00 Uhr SV Perkam - SV Neuhausen/Offenberg
So., 02.11.25 14:00 Uhr SpVgg Stephansposching - SpVgg Osterhofen
So., 02.11.25 14:00 Uhr SV Winzer - TSV Lindberg
Kreisliga Donau-Laaber
Hochinteressantes Verfolgerduell zwischen dem TSV Neustadt/Donau und der SG Mallersdorf/Grafentraubach. Eine Niederlage für die Gäste könnte schon gleichbedeutend mit dem Aus im Titelrennen sein. Im Tabellenkeller steht das Duell zwischen dem Vorletzten Ettenkofen und dem Drittletzten aus Ast im Fokus.
15. Spieltag
So., 02.11.25 13:00 Uhr SG Ihrlerstein / Essing - FC Leibersdorf
So., 02.11.25 14:00 Uhr FC Eintracht Landshut - TSV Ergoldsbach
So., 02.11.25 14:30 Uhr FC Hohenthann - SG Sandharlanden / Gögging
So., 02.11.25 14:30 Uhr TSV Neustadt/Donau - SG Mallersdorf/Grafentraubach
So., 02.11.25 14:30 Uhr SV Ettenkofen - DJK-TSV Ast
So., 02.11.25 14:30 Uhr SG Offenstetten / Rohr - TSV Abensberg
So., 02.11.25 14:30 Uhr DJK-SV Adlkofen - FC Ergolding II
Kreisliga Isar-Rott
Im Zentrum des Interesses am 15. Spieltag steht das Flutlichtderby (Anpfiff am Sonntag um 17 Uhr) zwischen der SG Johannesbrunn-Binabiburg und dem FC Bonbruck-Bodenkirchen - JoBi gegen BoBo, das dürfte wieder viele Zuschauer anlocken. Seinen Aufwärtstrend fortsetzen würde gerne die DJK-SV Geratskirchen, auch wenn das Unterfangen zu Gast bei Tabellenführer FSV Landau maximal schwierig wird.
15. Spieltag
So., 02.11.25 14:00 Uhr TSV Vilsbiburg - TSV Ulbering
So., 02.11.25 14:00 Uhr TSV Pilsting - DJK-TSV Dietfurt
So., 02.11.25 14:00 Uhr FSV Landau/Isar - DJK-SV Geratskirchen
So., 02.11.25 14:30 Uhr SC Aufhausen - FC Velden-Eberspoint
So., 02.11.25 14:30 Uhr SV Hebertsfelden - SV-DJK Wittibreut
So., 02.11.25 16:00 Uhr TSV 1893 Gangkofen - FC Dingolfing II
So., 02.11.25 17:00 Uhr SG Johannesbr.-Binab. - FC Bonbruck/Bodenk.