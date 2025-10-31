Ausblick Kreisligen: Der November läutet den Endspurt ein

Der November hält Einzug, der Monat der Vergänglichkeit. Auch die Herbstrunde in den vier niederbayerischen Kreisligen biegt damit auf die Zielgerade ein. Was am Wochenende los ist? Hier gibt`s wieder die Übersicht:

Kreisliga Passau In England würde man von einem "Super Sunday" sprechen: Die Top-4 der Liga sind nämlich an diesem Wochenende unter sich. Tabellenführer Karpfham will auch beim Drittplatzierten in Passau bei den "Westlern" bestehen. Der FC Salzweg bekommt es zuhause mit dem SV Perlesreut zu tun. Und: Geht der Aufstand im Keller weiter? Zuletzt zeigte die Formkurve beim SV Hohenau, beim TSV Schönberg und beim SV Röhrnbach deutlich nach oben.

16. Spieltag So., 02.11.25 12:00 Uhr DJK-SV Dorfbach - SV Schöfweg So., 02.11.25 13:00 Uhr TSV Schönberg 1904 - FC Egglham So., 02.11.25 14:00 Uhr SpVgg Oberkreuzberg - SV Röhrnbach So., 02.11.25 14:00 Uhr FC Tittling - DJK Eberhardsberg So., 02.11.25 14:00 Uhr FC Salzweg - SV Perlesreut So., 02.11.25 14:30 Uhr DJK Passau West - TSV Karpfham So., 02.11.25 14:30 Uhr SV Hohenau - SG Thyrnau / Kellberg

Die "Westler" haben sich zuletzt bis auf Rang 3 der Kreisliga Passau hochgearbeitet. Jetzt wird Tabellenführer Karpfham auf den Zahn gefühlt. – Foto: Robert Geisler

Kreisliga Straubing

Abgeschlagener Tabellenletzter gegen souveränen Tabellenführer: Größer könnte der Kontrast in der Kreisliga Straubing kaum sein, wenn die SpVgg Stephansposching den Ligadominator aus Osterhofen empfängt - >>>hier geht`s zur ausführlichen Spieltagsvorschau!

16. Spieltag

So., 02.11.25 13:00 Uhr 1. FC Viechtach - TSV Regen

So., 02.11.25 14:00 Uhr TSV Oberschneiding - SV Haibach

So., 02.11.25 14:00 Uhr SV Auerbach - SC 1919 Zwiesel

So., 02.11.25 14:00 Uhr FC Langdorf - DJK SB Straubing

So., 02.11.25 14:00 Uhr SV Perkam - SV Neuhausen/Offenberg

So., 02.11.25 14:00 Uhr SpVgg Stephansposching - SpVgg Osterhofen

So., 02.11.25 14:00 Uhr SV Winzer - TSV Lindberg

Niederbayern West

Kreisliga Donau-Laaber

Hochinteressantes Verfolgerduell zwischen dem TSV Neustadt/Donau und der SG Mallersdorf/Grafentraubach. Eine Niederlage für die Gäste könnte schon gleichbedeutend mit dem Aus im Titelrennen sein. Im Tabellenkeller steht das Duell zwischen dem Vorletzten Ettenkofen und dem Drittletzten aus Ast im Fokus.

15. Spieltag

So., 02.11.25 13:00 Uhr SG Ihrlerstein / Essing - FC Leibersdorf

So., 02.11.25 14:00 Uhr FC Eintracht Landshut - TSV Ergoldsbach

So., 02.11.25 14:30 Uhr FC Hohenthann - SG Sandharlanden / Gögging

So., 02.11.25 14:30 Uhr TSV Neustadt/Donau - SG Mallersdorf/Grafentraubach

So., 02.11.25 14:30 Uhr SV Ettenkofen - DJK-TSV Ast

So., 02.11.25 14:30 Uhr SG Offenstetten / Rohr - TSV Abensberg

So., 02.11.25 14:30 Uhr DJK-SV Adlkofen - FC Ergolding II

Kreisliga Isar-Rott

Im Zentrum des Interesses am 15. Spieltag steht das Flutlichtderby (Anpfiff am Sonntag um 17 Uhr) zwischen der SG Johannesbrunn-Binabiburg und dem FC Bonbruck-Bodenkirchen - JoBi gegen BoBo, das dürfte wieder viele Zuschauer anlocken. Seinen Aufwärtstrend fortsetzen würde gerne die DJK-SV Geratskirchen, auch wenn das Unterfangen zu Gast bei Tabellenführer FSV Landau maximal schwierig wird.

15. Spieltag

So., 02.11.25 14:00 Uhr TSV Vilsbiburg - TSV Ulbering

So., 02.11.25 14:00 Uhr TSV Pilsting - DJK-TSV Dietfurt

So., 02.11.25 14:00 Uhr FSV Landau/Isar - DJK-SV Geratskirchen

So., 02.11.25 14:30 Uhr SC Aufhausen - FC Velden-Eberspoint

So., 02.11.25 14:30 Uhr SV Hebertsfelden - SV-DJK Wittibreut

So., 02.11.25 16:00 Uhr TSV 1893 Gangkofen - FC Dingolfing II

So., 02.11.25 17:00 Uhr SG Johannesbr.-Binab. - FC Bonbruck/Bodenk.